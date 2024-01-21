Трамп оголосив про намір зупинити війну в Україні ще до вступу на посаду президента

Експрезидент США Дональд Трамп зухвало обіцяє зупинити розв'язану Росією злочинну війну проти України ще до повернення на посаду президента у разі перемоги на виборах.
Трамп зухвало обіцяє зупинити війну в Україні у разі перемоги на виборах
Зокрема, під час виступу перед власними прихильниками у штаті Нью-Гемпшир Трамп зухвало пообіцяв зупинити війну в Україні ще до проведення власної інавгурації у разі перемоги на виборах.
За його словами, він також має намір змусити європейські країни збільшити витрати на оборону у рамках членства в НАТО на рівні з витратами США.
Він також дорікає країнам ЄС, що вони нібито витратили на допомогу Україні у 10 разів менше, ніж США.
Якими можуть бути наслідки перемоги Трампа на президентських виборах в США
На думку відомого українського журналіста Віталія Портнікова у коментарі журналістам телеканалу “Еспресо”, перемога Дональда Трампа на виборах в США може призвести до прямого війського зіткнення із Росією.
Портніков підкреслив, що серед інших недоліків, Трамп схильний до прийняття імпульсивних рішень і уразі провалу спроб досягти домовленностей із кремлівським диктатором Володимиром Путіним може спробувати дестабілізувати ситуацію в Росії.
Портніков вважає, що нове президентство Трампа може скінчитись прямим військовим зіткненням між Росією та країнами НАТО.
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