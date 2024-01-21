Трамп оголосив про намір зупинити війну в Україні ще до вступу на посаду президента

Експрезидент США Дональд Трамп зухвало обіцяє зупинити розв'язану Росією злочинну війну проти України ще до повернення на посаду президента у разі перемоги на виборах.

Трамп зухвало обіцяє зупинити війну в Україні у разі перемоги на виборах

Зокрема, під час виступу перед власними прихильниками у штаті Нью-Гемпшир Трамп зухвало пообіцяв зупинити війну в Україні ще до проведення власної інавгурації у разі перемоги на виборах.

Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості, - заявляє Трамп. Поширити

За його словами, він також має намір змусити європейські країни збільшити витрати на оборону у рамках членства в НАТО на рівні з витратами США.

Він також дорікає країнам ЄС, що вони нібито витратили на допомогу Україні у 10 разів менше, ніж США.

Якими можуть бути наслідки перемоги Трампа на президентських виборах в США

На думку відомого українського журналіста Віталія Портнікова у коментарі журналістам телеканалу “Еспресо”, перемога Дональда Трампа на виборах в США може призвести до прямого війського зіткнення із Росією.

Портніков підкреслив, що серед інших недоліків, Трамп схильний до прийняття імпульсивних рішень і уразі провалу спроб досягти домовленностей із кремлівським диктатором Володимиром Путіним може спробувати дестабілізувати ситуацію в Росії.

Я можу розповісти, що буде протягом 24 годин після можливого обрання Дональда Трампа на пост президента США. Виявиться, що ніяких домовленостей на компромісних умовах з Путіним Трамп не зможе досягти. Путін чітко заявить його радникам, що він хоче всю Україну і негайно, а ще отримати вибачення перед ним. Трамп звісно збіситься, як це завжди з ним буває, й почне допомагати Україні та спробує дестабілізувати ситуацію в регіонах, які важливі для РФ. Це відповідно призведе до розширення російсько-української війни, оскільки Трамп, після того, як його розчарує Путін, може дати дозвіл на обстріл території РФ, - пояснює журналіст. Поширити

Портніков вважає, що нове президентство Трампа може скінчитись прямим військовим зіткненням між Росією та країнами НАТО.