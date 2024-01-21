Вибори президента США. ДеCантіс зняв свою кандидатуру на користь Трампа

Головний конкурент Трампа на президентських виборах та його однопартієць Рон ДеСантіс покинув передвиборчу гонку, підтримавши колишнього президента Дональда Трампа.
ДеСантіс зняв свою кандидатуру у президенти США на користь Трампа
Головний конкурент Дональда Трампа від республіканців Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США.
Про це він заявив у мережі Х.
За його словами, у його кампанії немає чіткого шляху до президентського успіху.
При цьому він підтримав колишнього президента Дональда Трампа в президентських перегонах.
Вибори в США та проблеми з висуванням Трампа
Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.
Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Водночас, кандидатом від республіканців має непогані шанси стати Дональд Трамп.
28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Білоуз зазначила, що рішення зумовлене 14 поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.
20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправок.
Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.
Тим часом Трамп виграв праймеріз у штаті Айова. Що це означатиме для цьогорічних виборчих перегонів - читайте в
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