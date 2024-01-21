Вибори президента США. ДеCантіс зняв свою кандидатуру на користь Трампа
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Вибори президента США. ДеCантіс зняв свою кандидатуру на користь Трампа

ДеСантіс
Джерело:  СNN

Головний конкурент Трампа на президентських виборах та його однопартієць Рон ДеСантіс покинув передвиборчу гонку, підтримавши колишнього президента Дональда Трампа.

ДеСантіс зняв свою кандидатуру у президенти США на користь Трампа

Головний конкурент Дональда Трампа від республіканців Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США.

Про це він заявив у мережі Х.

За його словами, у його кампанії немає чіткого шляху до президентського успіху.

Якби я міг щось зробити для сприятливого результату, більше зупинок, більше інтерв'ю, я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я припиняю свою кампанію, – сказав ДеСантіс.

При цьому він підтримав колишнього президента Дональда Трампа в президентських перегонах.

Я пишаюся тим, що виконав 100 % своїх обіцянок і не збираюся зупинятися на досягнутому. Мені ясно, що більшість виборців республіканських праймеріз хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. ... Хоча у мене були розбіжності з Дональдом Трампом, він перевершує нинішнього президента Джо Байдена. Це очевидно, – сказав ДеСантіс.

Вибори в США та проблеми з висуванням Трампа

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Водночас, кандидатом від республіканців має непогані шанси стати Дональд Трамп.

28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Білоуз зазначила, що рішення зумовлене 14 поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправок.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Тим часом Трамп виграв праймеріз у штаті Айова. Що це означатиме для цьогорічних виборчих перегонів - читайте в

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