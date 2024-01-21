Вибори президента США. ДеCантіс зняв свою кандидатуру на користь Трампа

Головний конкурент Трампа на президентських виборах та його однопартієць Рон ДеСантіс покинув передвиборчу гонку, підтримавши колишнього президента Дональда Трампа.

ДеСантіс зняв свою кандидатуру у президенти США на користь Трампа

Головний конкурент Дональда Трампа від республіканців Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США.

Про це він заявив у мережі Х.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

За його словами, у його кампанії немає чіткого шляху до президентського успіху.

Якби я міг щось зробити для сприятливого результату, більше зупинок, більше інтерв'ю, я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я припиняю свою кампанію, – сказав ДеСантіс. Поширити

При цьому він підтримав колишнього президента Дональда Трампа в президентських перегонах.

Я пишаюся тим, що виконав 100 % своїх обіцянок і не збираюся зупинятися на досягнутому. Мені ясно, що більшість виборців республіканських праймеріз хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. ... Хоча у мене були розбіжності з Дональдом Трампом, він перевершує нинішнього президента Джо Байдена. Це очевидно, – сказав ДеСантіс. Поширити

Вибори в США та проблеми з висуванням Трампа

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Водночас, кандидатом від республіканців має непогані шанси стати Дональд Трамп.

28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Білоуз зазначила, що рішення зумовлене 14 поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправок.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Тим часом Трамп виграв праймеріз у штаті Айова. Що це означатиме для цьогорічних виборчих перегонів - читайте в