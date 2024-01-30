Столтенберг поїхав у США, щоб закликати відновити військову допомогу Україні

Очільник НАТО Єнс Столтенберг напередодні розпочав поїздку до США. Метою візиту глави Альянсу до Вашингтону є відновлення військової допомоги Україні.
Столтенберг у Вашингтоні
Столтенберг зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, главою Держдепартаменту Ентоні Блінкеном і радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном.
Також він зустрінеться з законодавцями та союзниками колишнього президента Дональда Трампа в спробі отримати 60 мільярдів доларів фінансування для України.
Глава НАТО вже провів зустріч з міністром оборони Ллойдом Остіном у Пентагоні.
30 січня він проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості Хакімом Джеффрісом, лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом та іншими представниками обох партій.
Трамп гальмує пакет з допомогою Україні
Візит відбувається на тлі тиску Трампа та його прихильників у республіканській партії на решту республіканців, щоб ті відхилили пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 111 мільярдів доларів через розбіжності з Білим домом щодо прикордонної політики.
Столтенберг виступить з промовою у консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation. Politico припускає, що там він знайде скептичну аудиторію, яка виступає за те, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України.
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