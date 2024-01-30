Столтенберг поїхав у США, щоб закликати відновити військову допомогу Україні

Очільник НАТО Єнс Столтенберг напередодні розпочав поїздку до США. Метою візиту глави Альянсу до Вашингтону є відновлення військової допомоги Україні.

Столтенберг у Вашингтоні

Столтенберг зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, главою Держдепартаменту Ентоні Блінкеном і радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном.

Також він зустрінеться з законодавцями та союзниками колишнього президента Дональда Трампа в спробі отримати 60 мільярдів доларів фінансування для України.

Глава НАТО вже провів зустріч з міністром оборони Ллойдом Остіном у Пентагоні.

Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні, і важливо, щоб ми продовжували це робити. Наша підтримка — це не благодійність; це інвестиція в нашу власну безпеку, тому що світ стане небезпечнішим, якщо в Україні переможе президент Путін, — сказав Столтенберг перед зустріччю. Поширити

30 січня він проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості Хакімом Джеффрісом, лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом та іншими представниками обох партій.

Трамп гальмує пакет з допомогою Україні

Візит відбувається на тлі тиску Трампа та його прихильників у республіканській партії на решту республіканців, щоб ті відхилили пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 111 мільярдів доларів через розбіжності з Білим домом щодо прикордонної політики.

Столтенберг виступить з промовою у консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation. Politico припускає, що там він знайде скептичну аудиторію, яка виступає за те, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України.