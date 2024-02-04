За інформацією західних видань, шанси на схвалення Конгресом США запиту президента Джо Байдена щодо фінансування допомоги Україні меншають із кожним днем зволікання. У такому випадку ключова роль переходить до європейських партнерів України.

Чи зможуть європейські партнери взяти на себе роль лідера у допомозі Україні

За інформацією журналістів видання, на тлі продовження суперечок у Конгресі США щодо посилення заходів на кордоні із Мексикою в обмін на схвалення допомоги Україні, найбільш віданним прихильником допомоги Україні залишається Велика Британія.

Буквально нещодавно прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак здійснив візит до Києва та оголосив про виділення пакету допомоги у розмірі на понад 3 млрд доларів.

Сполучене Королівство також є першим західним союзником, який підписав безпекову угоду з Україною, що забезпечує довгострокові поставки зброї. Франція готує аналогічну угоду, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Чи зможе Німеччина стати лідером ЄС у допомозі Україні

За словами авторів публікації, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на взятті на себе лідерської ролі серед країн ЄС Німеччиною.

Однак німецька журналістка Гезіне Дорнблют зазначає, що хоча уряд Німеччини дійсно може хвалитись другим за обсягами допомоги Україні місцем після США, такі твердження залишаються дуже відносними.

Якщо ви подивитеся на економічні показники країни, то побачите, що німецька допомога на душу населення менша, ніж у деяких країнах Балтії, - зазначає Дорнблют. Поширити

У матеріалі зазначається, що наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про наміри остаточного укладення угоди з Україню щодо гарантій безпеки, однак не вказав точних термінів.

Німецький уряд між тим ще наприкинці минулого року пообіцяв подвоїти допомогу Україні цьогоріч.

Так, сума допомоги зросла до 8 млрд євро.

Крім цього у Міноборони Німеччини побіцяли передати Україні 6 списаних військових вертольотів Sea King Mk41.

Наразі вже кілька таких “пташок” Україна встигла отримати від Британії.

Між тим, як зазначає Гезіне Дорнблют, отримання Україною цих вертольотів - гарна новина, однак цього недостатньо.

Журналістка підкреслює, що насправді Німеччина не готова до суттєвого збільшення допомоги Україні, оскільки у німецьких військових не має достатніх резервів.

При цьому нові оборонні замовлення на виготовлення озброєнь та боєприпасів не були розміщені завчасно.

Водночас на складах Німеччини є зброя, яку Берлін просто не готовий передати. Ракети Taurus, наприклад. Шольц міркував, серед іншого, що можливі українські атаки вглиб російської території можуть призвести до небезпечної ескалації війни, - підкреслюють автори публікації. Поширити

Дорнблют при цьому заявляє про непеконливість аргументів канцлера Олафа Шольца, адже наразі Україна дотримується обіцянок і не використовує західну зброю для ударів по РФ.

А от на думку аналітика Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреаса Умланда, повернення Дональда Трампа на пост президента США в України виникнуть серйозні проблеми, однак це не означає відмову країни ЄС від допомоги.