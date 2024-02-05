Сенат США представил новый законопроект с помощью Украины на 60 млрд долл

Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы, помощи Украине и Израилю на 118,28 млрд дол.
Что известно о новом законопроекте от Сената США
Пакет в размере 118 миллиардов долларов объединяет политику защиты границ США, помощь Украине и Израилю.
В частности, на помощь Украине предусмотрено 60,1 млрд долларов и более 14 млрд долларов — в поддержку Израиля.
Документ также предусматривает финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и Тайване.
В то же время деньги для Украины будут распределяться следующим образом:
около 14 млрд долл. предусмотрено для закупки нового оружия у компаний американского ВПК;
15 млрд долл. — на военную обучение Вооруженных Сил Украины, а также обмен разведданными и другие меры поддержки;
около 8 млрд долл. — на прямую бюджетную поддержку Украины;
1,58 млрд долл. — в поддержку украинской экономики.
По словам Байдена, если США "не остановит аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной — цена для Америки возрастет".
Также 20 млрд долл. выделят на пополнение военных складов в США. Кроме того, документ содержит финансирование гуманитарной помощи в Красном море и на Тайване.
В документе говорится, что основное отличие в новом предложении состоит в том, что более $13 млрд выделено на безопасность границ, что было главным предметом споров во время многомесячных переговоров в Сенате.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что голосование за законопроект пройдет не позже 7 февраля.
Что этому предшествовало
Майк Джонсон на прессконференции 30 января возразил, что его позиция относительно договоренности о защите границы с Мексикой, которую республиканцы связали с дополнительным финансированием для Украины, направлена на помощь Дональду Трампу победить на выборах.
Перед этим он заявил, что законопроект Сената по границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.
Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.
Из-за споров относительно того, какие именно меры следует принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.
В Белом доме ранее заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.
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