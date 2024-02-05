Сенат США представил новый законопроект с помощью Украины на 60 млрд долл

Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы, помощи Украине и Израилю на 118,28 млрд дол.

Что известно о новом законопроекте от Сената США

Пакет в размере 118 миллиардов долларов объединяет политику защиты границ США, помощь Украине и Израилю.

В частности, на помощь Украине предусмотрено 60,1 млрд долларов и более 14 млрд долларов — в поддержку Израиля.

Документ также предусматривает финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и Тайване.

В то же время деньги для Украины будут распределяться следующим образом:

около 14 млрд долл. предусмотрено для закупки нового оружия у компаний американского ВПК;

15 млрд долл. — на военную обучение Вооруженных Сил Украины, а также обмен разведданными и другие меры поддержки;

около 8 млрд долл. — на прямую бюджетную поддержку Украины;

1,58 млрд долл. — в поддержку украинской экономики.

По словам Байдена, если США "не остановит аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной — цена для Америки возрастет".

Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите ее на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать ее как закон, — подчеркнул Байден.

Также 20 млрд долл. выделят на пополнение военных складов в США. Кроме того, документ содержит финансирование гуманитарной помощи в Красном море и на Тайване.

В документе говорится, что основное отличие в новом предложении состоит в том, что более $13 млрд выделено на безопасность границ, что было главным предметом споров во время многомесячных переговоров в Сенате.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что голосование за законопроект пройдет не позже 7 февраля.

Что этому предшествовало

Майк Джонсон на прессконференции 30 января возразил, что его позиция относительно договоренности о защите границы с Мексикой, которую республиканцы связали с дополнительным финансированием для Украины, направлена на помощь Дональду Трампу победить на выборах.

Перед этим он заявил, что законопроект Сената по границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.

Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.

Из-за споров относительно того, какие именно меры следует принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.

В Белом доме ранее заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.