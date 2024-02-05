Сенат США представив новий законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд дол

Що відомо про новий законопроєкт від Сенату США

Пакет на суму 118 мільярдів доларів поєднує політику захисту кордонів США, допомогу Україні та Ізраїлю.

Зокрема, на допомогу Україні передбачено 60,1 млрд доларів і понад 14 млрд доларів — на підтримку Ізраїлю.

Документ також передбачає фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі та на Тайвані.

Водночас гроші для України розподілятимуться таким чином:

близько 14 млрд дол передбачено для закупівлі нової зброї у компаній американського ВПК;

15 млрд дол — на військовий вишкіл Збройних Сил України, а також обмін розвідданими та інші заходи підтримки;

близько 8 млрд дол — на пряму бюджетну підтримку України;

1,58 млрд дол — на підтримку української економіки.

За словами Байдена, якщо США “не зупинить апетит Путіна до влади й контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною — ціна для Америки зросте”.

Я закликаю Конгрес обʼєднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон, — підкреслив Байден.

Також 20 млрд дол виділять на поповнення військових складів у США. Окрім цього, документ містить фінансування гуманітарної допомоги у Червоному морі та на Тайвані.

У документі йдеться про те, що основна відмінність у новій пропозиції полягає в тому, що понад $13 млрд виділено на безпеку кордонів, що було головним предметом суперечок під час багатомісячних переговорів у Сенаті.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що голосування за законопроєкт пройде не пізніше 7 лютого.

Що цьому передувало

Майк Джонсон на пресконференції 30 січня заперечив, що його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою, яку республіканці пов'язали з додатковим фінансуванням для України, має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.

Перед цим він заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.

Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.

Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.