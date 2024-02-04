Радник США з національної безпеки Джейк Салліван на тлі суперечливих повідомлень про те, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головнокомандувача ЗСУ, сказав, що кадрові рішення в українській армії залежать лише від українського керівництва.

США не втручаються у кадрові рішення України

У Саллівана в ефірі інтерв’ю Face the Nation запитали, чи поінформувала влада України Білий дім про те, що головнокомандувача армії України Валерія Залужного буде звільнено, і чи вплине це на успіх війни.

Кадрові рішення в Збройних силах України – це питання української влади. Це не те, у що уряд США має втручатися так чи інакше. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. Поширити

Салліван зазначив, що це суверенне право України і право президента України приймати свої кадрові рішення.

Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям. Поширити

Чи планує Зеленський звільнити Залужного

2 лютого The Washington Post із посиланням на двох анонімних осіб повідомило, що Україна поінформувала Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

29 січня кілька депутатів та ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що Залужного можуть звільнити. Міноборони України оприлюднило офіційну заяву, що це неправда.

Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда. Поширити

Це також підтвердив у коментарі ЗМІ речник президента Сергій Никифоров.