Радник Байдена озвучив позицію США щодо можливого звільнення Залужного
Категорія
Політика
Дата публікації

Радник Байдена озвучив позицію США щодо можливого звільнення Залужного

Джейк Салліван
Джерело:  CBS News

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван на тлі суперечливих повідомлень про те, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головнокомандувача ЗСУ, сказав, що кадрові рішення в українській армії залежать лише від українського керівництва.

США не втручаються у кадрові рішення України

У Саллівана в ефірі інтерв’ю Face the Nation запитали, чи поінформувала влада України Білий дім про те, що головнокомандувача армії України Валерія Залужного буде звільнено, і чи вплине це на успіх війни.

Кадрові рішення в Збройних силах України – це питання української влади. Це не те, у що уряд США має втручатися так чи інакше. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень.

Салліван зазначив, що це суверенне право України і право президента України приймати свої кадрові рішення.

Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям.

Чи планує Зеленський звільнити Залужного

2 лютого The Washington Post із посиланням на двох анонімних осіб повідомило, що Україна поінформувала Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

29 січня кілька депутатів та ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що Залужного можуть звільнити. Міноборони України оприлюднило офіційну заяву, що це неправда.

Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда.

Це також підтвердив у коментарі ЗМІ речник президента Сергій Никифоров.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Звільнення Залужного". ОП та Міноборони зробили офіційні заяви
Міноборони України
Валерій Залужний
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повідомила США про наміри звільнити Залужного – WP
Валерій Залужний
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Зеленський не може знайти заміну Залужному — дані WP
Валерій Залужний

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим