Радник США з національної безпеки Джейк Салліван на тлі суперечливих повідомлень про те, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головнокомандувача ЗСУ, сказав, що кадрові рішення в українській армії залежать лише від українського керівництва.
США не втручаються у кадрові рішення України
У Саллівана в ефірі інтерв’ю Face the Nation запитали, чи поінформувала влада України Білий дім про те, що головнокомандувача армії України Валерія Залужного буде звільнено, і чи вплине це на успіх війни.
Салліван зазначив, що це суверенне право України і право президента України приймати свої кадрові рішення.
Чи планує Зеленський звільнити Залужного
2 лютого The Washington Post із посиланням на двох анонімних осіб повідомило, що Україна поінформувала Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.
29 січня кілька депутатів та ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що Залужного можуть звільнити. Міноборони України оприлюднило офіційну заяву, що це неправда.
Це також підтвердив у коментарі ЗМІ речник президента Сергій Никифоров.
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