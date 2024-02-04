Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне противоречивых сообщений о том, что президент Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего ВСУ, сказал, что кадровые решения в украинской армии зависят только от украинского руководства.
США не вмешиваются в кадровые решения Украины
У Салливана в эфире интервью Face the Nation спросили, проинформировали ли власти Украины Белый дом о том, что главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный будет уволен, и повлияет ли это на успех войны.
Салливан отметил, что это суверенное право Украины и право президента принимать свои кадровые решения.
Планирует Зеленский уволить Залужного
2 февраля The Washington Post со ссылкой на двух анонимных лиц сообщило, что Украина проинформировала Белый дом о том, что президент Владимир Зеленский решил уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
29 января несколько депутатов и СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Залужного могут уволить. Минобороны Украины обнародовало официальное заявление, что это неправда.
Это также подтвердил в комментарии СМИ представитель президента Сергей Никифоров.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-