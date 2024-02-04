Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне противоречивых сообщений о том, что президент Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего ВСУ, сказал, что кадровые решения в украинской армии зависят только от украинского руководства.

США не вмешиваются в кадровые решения Украины

У Салливана в эфире интервью Face the Nation спросили, проинформировали ли власти Украины Белый дом о том, что главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный будет уволен, и повлияет ли это на успех войны.

Кадровые решения в Вооруженных силах Украины — это вопрос украинской власти. Это не то, что правительство США должно вмешиваться так или иначе. Поэтому мы остались в стороне от этого набора кадровых решений. Поделиться

Салливан отметил, что это суверенное право Украины и право президента принимать свои кадровые решения.

Мы четко дали понять, что мы просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение. Мы это указали непосредственно украинцам. Поделиться

Планирует Зеленский уволить Залужного

2 февраля The Washington Post со ссылкой на двух анонимных лиц сообщило, что Украина проинформировала Белый дом о том, что президент Владимир Зеленский решил уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

29 января несколько депутатов и СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Залужного могут уволить. Минобороны Украины обнародовало официальное заявление, что это неправда.

Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда. Поделиться

Это также подтвердил в комментарии СМИ представитель президента Сергей Никифоров.