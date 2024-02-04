Маркарова оцінила ситуацію із схваленням допомоги Україні з боку США
Категорія
Політика
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Маркарова оцінила ситуацію із схваленням допомоги Україні з боку США

Оксана Маркарова
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що питання щодо схвалення запиту президента США Джо Байдена на фінансування допомоги Україні рухається у правильному напрямку. 

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Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про "зраду" точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний процес у виборчий рік. Ми робимо все для того, щоб законопроект про допомогу Україні було схвалено. І шанси надзвичайно великі, - підкреслила Маркарова.

За її словами, нещодавно ЗМІ поширили інформацію про те, що Палата представників зареєструвала законопроект про допомогу лише Ізраїлю.

При цьому український дипломат зазначає, що для ухвалення закону необхідна підтримка не тільки з боку Палати представників, а й Сенату, а потім власний підпис повинен поставити президент.

Тому сьогодні ми очікуємо публікації Сенатом США двопартійного законопроекту, який включатиме Україну, Ізраїль, питання кордону та інші питання. Сподіваємось, що наступного дня після публікації почнеться розгляд законопроекту, - зазначила Маркарова.

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За словами радника президента США Джо Байдена Джейка Саллівана, Вашингтон не планує втручатись у кадрові внутрішньополітичні питання України.

Це не те, в чому уряд США повинен тиснути в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право Президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям, - підкреслив Салліван.

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