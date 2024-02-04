Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що питання щодо схвалення запиту президента США Джо Байдена на фінансування допомоги Україні рухається у правильному напрямку.
Маркарова заявляє про позитивні зрушення у питанні допомоги Україні з боку США
За її словами, нещодавно ЗМІ поширили інформацію про те, що Палата представників зареєструвала законопроект про допомогу лише Ізраїлю.
При цьому український дипломат зазначає, що для ухвалення закону необхідна підтримка не тільки з боку Палати представників, а й Сенату, а потім власний підпис повинен поставити президент.
Що у Байдена кажуть стосовно ймовірного звільнення Залужного
За словами радника президента США Джо Байдена Джейка Саллівана, Вашингтон не планує втручатись у кадрові внутрішньополітичні питання України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-