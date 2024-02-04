Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що питання щодо схвалення запиту президента США Джо Байдена на фінансування допомоги Україні рухається у правильному напрямку.

Маркарова заявляє про позитивні зрушення у питанні допомоги Україні з боку США

Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про "зраду" точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний процес у виборчий рік. Ми робимо все для того, щоб законопроект про допомогу Україні було схвалено. І шанси надзвичайно великі, - підкреслила Маркарова. Поширити

За її словами, нещодавно ЗМІ поширили інформацію про те, що Палата представників зареєструвала законопроект про допомогу лише Ізраїлю.

При цьому український дипломат зазначає, що для ухвалення закону необхідна підтримка не тільки з боку Палати представників, а й Сенату, а потім власний підпис повинен поставити президент.

Тому сьогодні ми очікуємо публікації Сенатом США двопартійного законопроекту, який включатиме Україну, Ізраїль, питання кордону та інші питання. Сподіваємось, що наступного дня після публікації почнеться розгляд законопроекту, - зазначила Маркарова. Поширити

Що у Байдена кажуть стосовно ймовірного звільнення Залужного

За словами радника президента США Джо Байдена Джейка Саллівана, Вашингтон не планує втручатись у кадрові внутрішньополітичні питання України.