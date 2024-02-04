У НАТО обговорюють майбутнє блоку без лідерства США. Що відбувається

Після початку повномасштабних боїв на Україні в НАТО оголосили про нову єдність та знаходження нових цілей, але тепер у Європі задумалися про послаблення ролі США в альянсі у разі повернення Трампа до Білого дому.

Що відомо про позицію Альянсу щодо Трампа

Перспектива повернення Дональда Трампа на пост президента США змусила німецьких чиновників та їхніх колег по НАТО розпочати неофіційні обговорення, чи зможе альянс існувати без лідерства США. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Видання називає дискусії ознакою «вражаючого повороту мислення», оскільки ще минулого року в альянсі повідомляли про появу нової єдності та набуття цілей на тлі початку Росією військової операції в Україні. Тепер німецькі чиновники обговорюють появу «нового, складного та тривожного світу», що призведе до серйозних наслідків для європейської та трансатлантичної безпеки. Особливо, пише видання, їх турбує песимізм, що зростає, з приводу продовження надання США допомоги Україні — зараз американська сторона є найбільшим донором Києва, на другому місці Берлін.

Європейські посли розпочали «паломництва» до соратників Трампа, щоб з'ясувати його наміри, деякі країни Європи мають намір заслужити прихильність політика, збільшивши закупівлю зброї у Вашингтона, повідомила раніше NYT, поговоривши з джерелами серед дипломатів.

Трамп не раз говорив, що решта країн НАТО недостатньо вкладається в оборону, через що значну частину витрат несуть США. У 2020 році, будучи президентом, він попередив Євросоюз: «Якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас». Про це розповів єврокомісар Тьєррі Бретон, який був присутній на зустрічі Трампа з головою ЄК Урсулою фон дер Ляйєн. За словами Бретона, тоді політик додав, що «НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО».

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сумнівається, що Трамп втілив би цю загрозу в життя. На його думку, існування альянсу вигідне для американської сторони, а заяви Трампа були критикою окремих країн, а не існування військового блоку.

Аналогічної думки дотримується колишній посол США в Австрії Тревор Трейн. У колонці для Wall Street Journal він зазначив, що люди часто концентрують увагу на словах Трампа, а не на тому, що він робить. Дипломат нагадав, що Трамп виступав за енергонезалежність, зупинку «Північного потоку-2», перегляд договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності з Росією, вихід з іранської угоди та передислокацію військ до Румунії та Польщі.

Чи може Трамп припинити підтримку України

Трамп − досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. Це дуже серйозна риса, − сказав Буданов про колишнього президента, який не приховує свого бажання скоротити підтримку України з боку США і чиї союзники в Конгресі протидіють зусиллям, спрямованим на надання більшої допомоги, зазначає видання. Поширити

Трамп і Джонсон не можуть не розуміти, що «ставлять хрест» на пакеті допомоги Україні — експосол у США

Голова військової розвідки чітко вказав на відчайдушну потребу України у більшій кількості боєприпасів та зброї для стримування російських атак, але відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з Росією у разі перемоги Трампа на виборах.