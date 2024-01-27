Суд зобов’язав Трампа виплатити понад 80 млн дол у справі про домагання та наклеп

Суд присяжних у США зобов'язав колишнього президента Дональда Трампа виплатити понад 83,3 млн доларів письменниці та журналістці Елізабет Джин Керол. Це компенсація за наклеп на неї.

Трамп має виплатити більше 80 млн доларів за наклеп

Раніше Трампа вже визнали винним у сексуальному насильстві над Керол.

Під час судового розгляду адвокати Керролл заявили присяжним, що Трампа слід покарати великою сумою відшкодування збитків, щоб це фактично змусило його припинити свою наклепницьку поведінку.

Закон каже, що ви можете враховувати багатство Дональда Трампа, а також його зловмисну ​​та злісну постійну поведінку. Для Трампа мільярди доларів — це лише крапля в морі, — сказала адвокатка Керролл Роберта Каплан. Поширити

Керол під час засідання звинуватила Трампа в тому, що він зруйнував її репутацію під час свого президентського терміну, заперечуючи її заяви про сексуальне насильство.

Трамп заявляв, що письменниця Керолл сфабрикувала напад на себе, щоб створити рекламу для нової книги.

Раніше присяжні вже визнали Трампа винним у сексуальному насильстві над Керолл, яке він здійснив у 1996 році. Проте сам Трамп це всіляко заперечував.

CNN пише, що приголомшлива сума компенсації є найсерйознішою судовою невдачею для колишнього президента, який зараз заплутаний у численних кримінальних і цивільних справах під час своєї президентської кампанії.

Однак Трамп планує подавати апеляцію, заявивши, що правова система США “вийшла з-під контролю і використовується як політична зброя”.

Справи проти Трампа

Трампа звинувачують у 91 кримінальному злочині в чотирьох кримінальних справах, а також він причетний до пари цивільних позовів, які можуть призвести до величезних фінансових втрат.

Трамп не визнав себе винним або заперечував правопорушення в кожній із цих справ, і його команда юристів намагалася скасувати, дискредитувати або відкласти майбутні судові процеси, включаючи справу про втручання у вибори 2020 року, яку вона сподівалася перенести після дня виборів.