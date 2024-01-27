Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долл по делу о домаганиях и клевете

Суд присяжных в США обязал бывшего президента Дональда Трампа выплатить более 83,3 млн долларов писательнице и журналистке Элизабет Джин Кэрол. Это компенсация за клевету на нее.

Трамп должен выплатить более 80 млн долларов за клевету

Ранее Трампа уже признали виновным в сексуальном насилии над Кэрол.

В ходе судебного разбирательства адвокаты Кэрролл заявили присяжным, что Трампа следует наказать большой суммой возмещения ущерба, чтобы это фактически заставило его прекратить свое клеветническое поведение.

Закон говорит, что вы можете учитывать богатство Дональда Трампа, а также его злонамеренное и злостное постоянное поведение. Для Трампа миллиарды долларов — это лишь капля в море, — сказала адвокат Кэрролл Роберта Каплан. Поделиться

Кэрол во время заседания обвинила Трампа в том, что он разрушил ее репутацию во время своего президентского срока, отрицая ее заявления о сексуальном насилии.

Трамп заявлял, что писательница Кэролл сфабриковала нападение на себя, чтобы создать рекламу для новой книги.

Ранее присяжные уже признали Трампа виновным в сексуальном насилии над Кэрролл, которое он совершил в 1996 году. Однако сам Трамп это всячески отрицал.

CNN пишет, что потрясающая сумма компенсации является серьезнейшей судебной неудачей для бывшего президента, который сейчас запутан в многочисленных уголовных и гражданских делах во время своей президентской кампании.

Однако Трамп планирует подавать апелляцию, заявив, что правовая система США "вышла из-под контроля и используется как политическое оружие".

Дела против Трампа

Трампа обвиняют в 91 уголовном преступлении по четырем уголовным делам, а также он причастен к паре гражданских исков, которые могут привести к огромным финансовым потерям.

Трамп не признал себя виновным или отрицал правонарушения по каждому из этих дел, и его команда юристов пыталась отменить, дискредитировать или отложить будущие судебные процессы, включая дело о вмешательстве в выборы 2020 года, которое она надеялась перенести после дня выборов.