Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долл по делу о домаганиях и клевете

Суд присяжных в США обязал бывшего президента Дональда Трампа выплатить более 83,3 млн долларов писательнице и журналистке Элизабет Джин Кэрол. Это компенсация за клевету на нее.
Трамп должен выплатить более 80 млн долларов за клевету
Ранее Трампа уже признали виновным в сексуальном насилии над Кэрол.
В ходе судебного разбирательства адвокаты Кэрролл заявили присяжным, что Трампа следует наказать большой суммой возмещения ущерба, чтобы это фактически заставило его прекратить свое клеветническое поведение.
Кэрол во время заседания обвинила Трампа в том, что он разрушил ее репутацию во время своего президентского срока, отрицая ее заявления о сексуальном насилии.
Трамп заявлял, что писательница Кэролл сфабриковала нападение на себя, чтобы создать рекламу для новой книги.
Ранее присяжные уже признали Трампа виновным в сексуальном насилии над Кэрролл, которое он совершил в 1996 году. Однако сам Трамп это всячески отрицал.
CNN пишет, что потрясающая сумма компенсации является серьезнейшей судебной неудачей для бывшего президента, который сейчас запутан в многочисленных уголовных и гражданских делах во время своей президентской кампании.
Однако Трамп планирует подавать апелляцию, заявив, что правовая система США "вышла из-под контроля и используется как политическое оружие".
Дела против Трампа
Трампа обвиняют в 91 уголовном преступлении по четырем уголовным делам, а также он причастен к паре гражданских исков, которые могут привести к огромным финансовым потерям.
Трамп не признал себя виновным или отрицал правонарушения по каждому из этих дел, и его команда юристов пыталась отменить, дискредитировать или отложить будущие судебные процессы, включая дело о вмешательстве в выборы 2020 года, которое она надеялась перенести после дня выборов.
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