Песков отреагировал на заявление Трампа о молниеносном завершении войны РФ против Украины

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что пока у администрации диктатора Владимира Путина нет понимания того, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины за 24 часа.

В Кремле прокомментировали громкие заявления Трампа о российско-украинской войне

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, никаких контактов российских дипломатов с американским политиком на этот счет не было.

Нет, у нас нет понимания, как это может быть выполнимо. Никаких контактов по этому поводу не было, — заявил Дмитрий Песков. Поделиться

Стоит отметить, что в Кремле также не захотели комментировать заявления Дональда Трампа о том, что у него якобы хорошие отношения не только с российским диктатором Владимиром Путиным, но и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как Зеленский реагирует на обещания Трампа о быстром окончании войны

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у него есть "план" касательно обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высшую должность.

После этого Зеленский предлагал Трампу приехать в Украину. Однако бывший глава США отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

После победы на праймериз в штате Айова в середине января Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.

Владимир Зеленский снова выступил с комментарием.