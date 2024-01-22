Песков отреагировал на заявление Трампа о молниеносном завершении войны РФ против Украины

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что пока у администрации диктатора Владимира Путина нет понимания того, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины за 24 часа.
В Кремле прокомментировали громкие заявления Трампа о российско-украинской войне
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, никаких контактов российских дипломатов с американским политиком на этот счет не было.
Стоит отметить, что в Кремле также не захотели комментировать заявления Дональда Трампа о том, что у него якобы хорошие отношения не только с российским диктатором Владимиром Путиным, но и с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как Зеленский реагирует на обещания Трампа о быстром окончании войны
Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у него есть "план" касательно обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высшую должность.
После этого Зеленский предлагал Трампу приехать в Украину. Однако бывший глава США отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.
После победы на праймериз в штате Айова в середине января Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.
Владимир Зеленский снова выступил с комментарием.
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