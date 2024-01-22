Песков отреагировал на заявление Трампа о молниеносном завершении войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Песков отреагировал на заявление Трампа о молниеносном завершении войны РФ против Украины

Дмитрий Песков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что пока у администрации диктатора Владимира Путина нет понимания того, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины за 24 часа.

В Кремле прокомментировали громкие заявления Трампа о российско-украинской войне

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, никаких контактов российских дипломатов с американским политиком на этот счет не было.

Нет, у нас нет понимания, как это может быть выполнимо. Никаких контактов по этому поводу не было, — заявил Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что в Кремле также не захотели комментировать заявления Дональда Трампа о том, что у него якобы хорошие отношения не только с российским диктатором Владимиром Путиным, но и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как Зеленский реагирует на обещания Трампа о быстром окончании войны

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у него есть "план" касательно обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высшую должность.

После этого Зеленский предлагал Трампу приехать в Украину. Однако бывший глава США отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

После победы на праймериз в штате Айова в середине января Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.

Владимир Зеленский снова выступил с комментарием.

Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Так что, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать, — заявил украинский лидер.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский повторно пригласил Трампа в Украину
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о намерении остановить войну в Украине еще до вступления в должность президента
Дональд Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы президента США. ДеCантис снял свою кандидатуру в пользу Трампа
ДеСантис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.