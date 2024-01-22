Пєсков відреагував на заяву Трампа про блискавичне завершення війни РФ проти України

Незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що поки в адміністрації диктатора Володимира Путіна немає розуміння того, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України за 24 години.

У Кремлі прокоментували гучні заяви Трампа про російсько-українську війну

За словами прессекретаря Володимира Путіна, жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було.

Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів щодо цього не було, — заявив Дмитро Пєсков. Поширити

Варто зазначити, що у Кремлі також не захотіли коментувати заявив Дональда Трампа про те, що у нього нібито “хороші стосунки” не лише з російським диктатором Володимиром Путіним, а й з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як Зеленський реагує на обіцянки Трампа щодо швидкого закінчення війни

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп неодноразово стверджував, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

Після цього президент України пропонував Трампу приїхати в Україну. Однак колишній глава США відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Після перемоги на праймериз у штаті Айова в середині січня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.

Володимир Зеленський знову виступив з коментарем.