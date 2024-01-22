Пєсков відреагував на заяву Трампа про блискавичне завершення війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Пєсков відреагував на заяву Трампа про блискавичне завершення війни РФ проти України

Дмитро Пєсков
Read in English
Джерело:  online.ua

Незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що поки в адміністрації диктатора Володимира Путіна немає розуміння того, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України за 24 години.

У Кремлі прокоментували гучні заяви Трампа про російсько-українську війну

За словами прессекретаря Володимира Путіна, жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було.

Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів щодо цього не було, — заявив Дмитро Пєсков.

Варто зазначити, що у Кремлі також не захотіли коментувати заявив Дональда Трампа про те, що у нього нібито “хороші стосунки” не лише з російським диктатором Володимиром Путіним, а й з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як Зеленський реагує на обіцянки Трампа щодо швидкого закінчення війни

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп неодноразово стверджував, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

Після цього президент України пропонував Трампу приїхати в Україну. Однак колишній глава США відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Після перемоги на праймериз у штаті Айова в середині січня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.

Володимир Зеленський знову виступив з коментарем.

Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати, — заявив український лідер.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський повторно запросив Трампа в Україну
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив про намір зупинити війну в Україні ще до вступу на посаду президента
Дональд Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вибори президента США. ДеCантіс зняв свою кандидатуру на користь Трампа
ДеСантіс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм