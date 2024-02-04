В НАТО обсуждается будущее блока без лидерства США. Что происходит

После начала полномасштабных боев на Украине в НАТО объявили о новом единстве и нахождении новых целей, но теперь в Европе задумались о ослаблении роли США в альянсе в случае возвращения Трампа в Белый дом.

Что известно о позиции Альянса относительно Трампу

Перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание называет дискуссии признаком «впечатляющего поворота мышления», поскольку еще в прошлом году в альянсе сообщали о появлении нового единства и обретении целей на фоне начала Россией военной операции в Украине. Теперь немецкие чиновники обсуждают появление "нового, сложного и тревожного мира", что приведет к серьезным последствиям для европейской и трансатлантической безопасности. Особенно, пишет издание, их беспокоит растущий пессимизм по поводу продолжения предоставления США помощи Украине — сейчас американская сторона является крупнейшим донором Киева, на втором месте Берлин.

Европейские послы начали «паломничества» к соратникам Трампа, чтобы выяснить его намерения, некоторые страны Европы намерены заслужить приверженность политику, увеличив закупку оружия у Вашингтона, сообщила ранее NYT, поговорив с источниками среди дипломатов.

Трамп не раз говорил, что остальные страны НАТО недостаточно вкладываются в оборону, из-за чего значительную часть расходов несут США. В 2020 году, будучи президентом, он предупредил Евросоюз: «Если Европа подвергается нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас». Об этом рассказал еврокомиссар Тьерри Бретон, присутствовавший на встрече Трампа с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам Бретона, тогда политик добавил, что «НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО».

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сомневается, что Трамп воплотил бы эту угрозу в жизнь. По его мнению, существование альянса выгодно американской стороне, а заявления Трампа были критикой отдельных стран, а не существование военного блока.

Аналогичного мнения придерживается бывший посол США в Австрии Тревор Трейн . В колонке для Wall Street Journal он отметил, что люди часто концентрируют внимание на словах Трампа, а не на том, что он делает. Дипломат напомнил, что Трамп выступал за энергонезависимость, остановку Северного потока-2, пересмотр договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, выход из иранского соглашения и передислокацию войск в Румынию и Польшу.

Может Трамп прекратить поддержку Украины

Трамп — опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. Это очень серьезная черта, — сказал Буданов о бывшем президенте, который не скрывает своего желания сократить поддержку Украины со стороны США и чьи союзники в Конгрессе противодействуют усилиям, направленным на оказание большей помощи, отмечает издание. Поделиться

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Глава военной разведки четко отметил отчаянную потребность Украины в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских атак, но отверг риск того, что США покинут Украину наедине с Россией в случае победы Трампа на выборах.