Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер планирует вынести на рассмотрение пакет финансирования помощи Украине в размере более 60 млрд. евро отдельно от вопроса усиления границы с Мексикой.
Что известно о планах Конгресса рассмотреть помощь Украине
По информации журналистов, Шумер все еще рассчитывает на рассмотрение Сенатом пакета вопросов финансирования помощи Украине, усиления мер на границе с Мексикой и оказания помощи Израилю.
Таким образом, он хочет дать возможность представителям Демократической партии проголосовать за этот законопроект и сделать все, что возможно по поводу вопроса границы и помощи Украине.
Однако отмечается, что инициатива Шумера, скорее всего, не найдет поддержки в Сенате.
После этого лидер демократов в Сенате планирует реализовать так называемый план "Б".
По словам одного из представителей Демократической партии в Сенате, Шумер планирует изъять пункт о безопасности границ из пакета по нацбезопасности, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню и вынести такую инициативу на голосование.
Авторы материала отмечают, что в таком виде законопроект имеет шанс на принятие.
Что говорят в Украине об одобрении помощи от США
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ситуация с одобрением запроса президента США Джо Байдена по поводу финансирования помощи Украине становится все более запутанной.
По мнению главы МИД, вопрос одобрения помощи Украине не менее важен для самого Конгресса.
Он подчеркивает, что представители Украины ежедневно взаимодействуют с американскими коллегами по вопросу о выделении помощи.
В то же время глава МИД отметил решение Евросоюза о создании Украинского фонда на 50 млрд евро.
При этом он сказал, что в Украине видят большую решимость администрации президента США Джо Байдена это сделать, а также наблюдается как большинство среди республиканцев и демократов хочет это сделать.
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