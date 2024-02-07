Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер планирует вынести на рассмотрение пакет финансирования помощи Украине в размере более 60 млрд. евро отдельно от вопроса усиления границы с Мексикой.

Что известно о планах Конгресса рассмотреть помощь Украине

По информации журналистов, Шумер все еще рассчитывает на рассмотрение Сенатом пакета вопросов финансирования помощи Украине, усиления мер на границе с Мексикой и оказания помощи Израилю.

Таким образом, он хочет дать возможность представителям Демократической партии проголосовать за этот законопроект и сделать все, что возможно по поводу вопроса границы и помощи Украине.

Однако отмечается, что инициатива Шумера, скорее всего, не найдет поддержки в Сенате.

После этого лидер демократов в Сенате планирует реализовать так называемый план "Б".

По словам одного из представителей Демократической партии в Сенате, Шумер планирует изъять пункт о безопасности границ из пакета по нацбезопасности, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню и вынести такую инициативу на голосование.

Авторы материала отмечают, что в таком виде законопроект имеет шанс на принятие.

Что говорят в Украине об одобрении помощи от США

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ситуация с одобрением запроса президента США Джо Байдена по поводу финансирования помощи Украине становится все более запутанной.

Я вчера ночью получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий. И некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. То есть все очень запутано. Зависит от многих факторов и может двигаться прямо, влево, вправо, - объясняет Кулеба. Поделиться

По мнению главы МИД, вопрос одобрения помощи Украине не менее важен для самого Конгресса.

Потому что все так плотно запуталось там внутри, что конгрессменам и сенаторам нужно самим определиться с каким-то базовым сценарием движения. То есть дискуссия не сфокусирована на том, как это решение не принять. А дискуссия сфокусирована на том, а как же нам все же как можно быстрее принять это решение, - отметил Кулеба. Поделиться

Он подчеркивает, что представители Украины ежедневно взаимодействуют с американскими коллегами по вопросу о выделении помощи.

В то же время глава МИД отметил решение Евросоюза о создании Украинского фонда на 50 млрд евро.

Европа продемонстрировала свое лидерство. И некоторые политики в Америке, которые говорили: почему Европа не делает, это же в Европе война? Европейский Союз ответил. Европа сделала сильно, достойно и вовремя. И сейчас вопрос для Америки показать, что она также остается фаворитом в защите общих ценностей и интересов, - выделил Кулеба. Поделиться

При этом он сказал, что в Украине видят большую решимость администрации президента США Джо Байдена это сделать, а также наблюдается как большинство среди республиканцев и демократов хочет это сделать.