Экспрезидент США и вероятный кандидат в президенты на предстоящих выборах в США Дональд Трамп призывает представителей Сената не поддерживать двухпортийный законопроект о безопасности границ, включая одобрение финансирования помощи Украине.

Трамп открыто требует заблокировать проект помощи Украине

В частности, Трамп дерзко заявил, что "лишь дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе".

Этот законопроект является отличным подарком для демократов и предсмертным желанием для Республиканской партии… Не будьте ТУПИМ!!! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции, – заявляет Трамп. Поделиться

Как Трамп пытается помешать одобрению помощи Украине со стороны США

Дональд Трамп еще до начала президентских выборов в США уже дал указание представителям Республиканской партии в Палате представителей блокировать одобрение вопроса о финансировании помощи Украине.

Хотя в Сенате могут одобрить пакет законопроектов, включая финансирование помощи Украине, позиция представителей Республиканской партии в Палате представителей остается неизменной.

Победы Трампа на президентских праймериз убедили большинство республиканцев в том, что они должны еще более рабски подчиняться.

Если он продолжит требовать, чтобы никакая помощь Украине не проходила через Конгресс, республиканцы в Палате представителей почти точно выполнят его требование.

Аналитики считают, что даже сейчас Путин использует любую возможность, чтобы уладить то, что вышло из-под контроля его Трампа.

В российских школьных учебниках поддерживается излюбленная теория заговора Трампа о том, что президентские выборы в США в 2020 году были украдены.