Экспрезидент США и вероятный кандидат в президенты на предстоящих выборах в США Дональд Трамп призывает представителей Сената не поддерживать двухпортийный законопроект о безопасности границ, включая одобрение финансирования помощи Украине.
Трамп открыто требует заблокировать проект помощи Украине
В частности, Трамп дерзко заявил, что "лишь дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе".
Как Трамп пытается помешать одобрению помощи Украине со стороны США
Дональд Трамп еще до начала президентских выборов в США уже дал указание представителям Республиканской партии в Палате представителей блокировать одобрение вопроса о финансировании помощи Украине.
Хотя в Сенате могут одобрить пакет законопроектов, включая финансирование помощи Украине, позиция представителей Республиканской партии в Палате представителей остается неизменной.
Победы Трампа на президентских праймериз убедили большинство республиканцев в том, что они должны еще более рабски подчиняться.
Если он продолжит требовать, чтобы никакая помощь Украине не проходила через Конгресс, республиканцы в Палате представителей почти точно выполнят его требование.
Аналитики считают, что даже сейчас Путин использует любую возможность, чтобы уладить то, что вышло из-под контроля его Трампа.
В российских школьных учебниках поддерживается излюбленная теория заговора Трампа о том, что президентские выборы в США в 2020 году были украдены.