Експрезидент США та ймовірний кандидат у президенти на майбутніх виборах у США Дональд Трамп закликає представників Сенату не підтримувати двопортійний законопроєкт про безпеку кордонів включно із схваленням фінансування допомоги Україні.

Трамп відкрито вимагає заблокувати проєкт допомоги Україні

Зокрема, Трамп зухвало заявив, що "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".

Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію, - заявляє Трамп. Поширити

Як Трамп намагається завадити схваленню допомоги Україні з боку США

Дональд Трамп ще до початку президентських виборів у США вже дав вказівку представникам Республіканської партії у Палаті представників блокувати схвалення питання щодо фінансування допомоги Україні.

Хоча у Сенаті можуть схвалити пакет законопроєктів включно із фінансуванням допомоги Україні, позиція представників Республіканської партії у Палаті представників залишається незмінною.

Перемоги Трампа на президентських праймеріз переконали більшість республіканців в тому, що вони повинні ще більш рабськи підкорятися.

Якщо він продовжить вимагати, щоб ніяка допомога Україні не проходила через Конгрес, республіканці в Палаті представників майже напевно виконають його вимогу.

Аналітики вважають, що навіть зараз Путін використовує будь-яку можливість, щоб полагодити те, що вийшло з-під контролю его Трампа.

У російських шкільних підручниках підтримується улюблена теорія змови Трампа про те, що президентські вибори в США в 2020 році були вкрадені.