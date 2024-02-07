В Сенате США выступили с новым предложением касательно помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Сенате США выступили с новым предложением касательно помощи Украине

Сенат США
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Источник:  CNN

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал своих коллег рассмотреть вопрос о помощи Украине отдельно от вопроса защиты американской границы.

Помощь США для Украины. В Сенате выступили с новым предложением

По убеждению Макконнелла, пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, не станет законом из-за оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди сенаторов-республиканцев.

Именно поэтому он призвал своих коллег наконец-то изменить курс пакета законов о национальной безопасности и сконцентрироваться на немедленном выделении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Есть и другие части этого проекта, которые также чрезвычайно важны: Украина, Израиль, Тайвань. На мой взгляд, мы все же должны заняться остальными (вопросами, кроме границы), потому что это важно. Это не значит, что граница не важна, но мы не можем добиться результата.

Митч Макконнелл

Митч Макконнелл

Лидер республиканцев в Сенате США

По словам лидера республиканцев в Сенате, законодатели должны двигаться именно в этом направлении.

Митч Макконнел также попросил главу демократов Чака Шумера наконец-то решить, как переформулировать этот вопрос.

Антиукраинский законопроект не смог пройти в Конгрессе

7 февраля официально стало известно, что Палата представителей Конгресса США не приняла законопроект республиканцев, предусматривавший предоставление Израилю 17,6 миллиарда долларов без помощи для Украины.

Голосование состоялось 250 голосов против 180, чего не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов.

Стоит отметить, что накануне голосования президент США Джо Байден предостерег Конгресс от принятия ошибочного решения касательно Украины.

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