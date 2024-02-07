Конгресс США отклонил антиукраинский законопроект республиканцев

Палата представителей Конгресса США заблокировала законопроект республиканцев, который предусматривал предоставление Израилю 17,6 миллиарда долларов без помощи для Украины.

Антиукраинский законопроект не смог пройти в Конгрессе

По словам демократов, они рассматривают только один сценарий – голосование за более широкий законопроект, который также предусматривает помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги на безопасность границ.

Журналисты обращают внимание на то, что голосование состоялось 250 голосов против 180, чего не хватило для принятия закона, поскольку он был представлен по ускоренной процедуре, требующей большинства в две трети голосов.

Кроме того, указано, что голосовали в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

Что важно понимать, помощь Израилю – одному из крупнейших получателей внешней помощи США – традиционно пользуется мощной двухпартийной поддержкой в Конгрессе.

Несмотря на это, многие оппоненты считают законопроект Палаты представителей политическим приемом республиканцев, чтобы отвлечь внимание от законопроекта, сочетающего пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ, а также деньги для помощи для Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Байден обратился к Конгресс по поводу законопроекта о поддержке Украины

В преддверии голосования, 6 февраля, американский лидер Джо Байден призвал конгрессменов немедленно принять законопроект о помощи для Украины и передать ему на подпись.

Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно положить его на мой стол. Но если законопроект будет провален, я хочу быть совершенно четким: американский народ узнает, почему он будет провален. Джо Байден Президент США

Глава Белого дома также предупредил, что без новой помощи для Украины в ВСУ не хватит оружия для защиты от российских оккупантов.