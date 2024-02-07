Конгрес США відхилив антиукраїнський законопроєкт республіканців

Палата представників Конгресу США заблокувала законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів без допомоги для України.

Антиукраїнський законопроєкт не зміг пройти у Конгресі

За словами демократів, вони розглядають лише один сценарій — голосування за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Журналісти звертають увагу на те, що голосування відбулося 250 голосів проти 180, чого не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів.

Окрім того, наголошується, що голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.

Що важливо розуміти, допомога Ізраїлю — одному з найбільших одержувачів зовнішньої допомоги США — традиційно користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі.

Попри це, чимало опонентів вважають законопроєкт Палати представників політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від законопроєкту, який поєднує перегляд імміграційної політики США і нове фінансування безпеки кордонів, а також гроші для допомоги для України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Байден звернувся до Конгресу щодо законопроєкту про підтримку України

Напередодні голосування, 6 лютого, американський лідер Джо Байден закликав конгресменів негайно ухвалити законопроєкт про допомогу України та передати йому на підпис.

Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроєкт і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроєкт буде провалений, я хочу бути абсолютно чітким: американський народ дізнається, чому він буде провалений. Джо Байден Президент США

Очільник Білого дому також попередив, що без нової допомоги для України у ЗСУ забракне зброї для захисту від російських окупантів.