Допомога Україні від США. Республіканці можуть зірвати двопартійну угоду — FT

Двопартійна угода, підтримана президентом США Джо Байденом, щодо надання Україні багатомільярдної допомоги разом із суворішою імміграційною політикою стикається з дедалі більшим опором з боку республіканців у Конгресі, створюючи серйозну загрозу її прогресу на Капітолійському пагорбі.

Підписання двопартійної угоди про допомогу Україні знаходиться під загрозою

Станом на ранок 6 лютого принаймні 21 сенатор-республіканець оголосив, що проголосує проти законопроекту.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що законопроект, узгоджений представниками Демократичної та Республіканської партій у Сенаті, може стати останнім шансом для адміністрації Байдена отримати нову військову підтримку для України в її захисті від вторгнення Росії – поряд з іншими цілями національної безпеки, включаючи допомогу Ізраїлю та Тайваню.

Це також є рідкісним компромісом у зусиллях по обмеженню імміграції через кордон США з Мексикою, включаючи обмеження на притулок, що було закликом до об’єднання республіканців і політичною відповідальністю для демократів протягом усього президентства Байдена, – йдетьcя у матеріалі.

FT нагадує, що двопартійна угода була "зруйнована" екс-президентом Дональдом Трампом – лідер президентских перегонів від Республіканської партії знову спробував торпедувати останній прорив у понеділок, лише за кілька днів до запланованого голосування за угоду в Сенаті.

Зокрема, Трамп написав у соцмережі, що цей законопроект "є чудовим подарунком для демократів і бажанням смерті для Республіканської партії".

Протягом кількох годин після публікації провідні республіканці в Палаті представників, які також повинні схвалити законопроект, щоб він став законом, виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що "будь-який розгляд цього законопроекту в Сенаті в його нинішньому вигляді є марною тратою часу", – інформує видання. Поширити

FT уточнює, що першою законодавчою перешкодою для законопроєкту буде Сенат, голосування якого очікується 7 лютого, і для цього знадобиться підтримка 60 із 100 сенаторів палати.

Принаймні 12 із 49 сенаторів-республіканців загалом повинні підтримати законопроект, щоб він міг просунутися, адже очікується, що деякі демократи також проголосують проти, оскільки вважають заходи на кордоні занадто драконівськими. Але критика з боку деяких законодавців-республіканців була жорстокою – і, здається, прирікає його перспективи, – йдеться у статті.

При цьому видання повідомляє, що станом на ранок вівторка принаймні 21 сенатор-республіканець оголосив, що проголосує проти законопроєкту, що означає, що він буде провалений, і це "ознаменує собою останній удар по традиційним республіканським зовнішньополітичним яструбам і політичним прагматикам, які підтримали двопартійний прорив", включаючи Мітча Макконнелла, лідера партії в Сенаті.

У понеділок той закликав республіканців підтримати пакет, який допоможе США та їхнім союзникам "відновити перевагу" над "авторитарною віссю, що виникає" в Москві, Пекіні та Тегерані.

Тепер його майбутнє як лідера може бути під загрозою, – вважають автори матеріалу. Поширити

За їхньою інформацією, демократи та Білий дім також не полишають надію, що угоду може принаймні прийняти Сенат.

Питання ... зараз полягає в тому, чи зможуть сенатори заглушити зовнішній шум, заглушити таких людей, як Дональд Трамп, які хочуть хаосу, і зробити правильні речі для Америки. Чак Шумер Сенатор США

Допомога США Україні: що відомо

Днями Сенат США узгодив проект закону про допомогу Україні. Згідно з документом, на підтримку Києву хочуть виділити 60,1 млрд дол.

Згодом сенатори розкритикували проєкт закону про допомогу Україні.

Так, за словами спікера Майка Джонсона від Республіканської партії, документ "помре після прибуття", якщо потрапить до Палати представників.