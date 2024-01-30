Між Сенатом та Палатою представників США назріває протистояння за допомогу Україні

Представники Сенату США готуються до протистояння із конгресменами з Палати представників навколо законопроєкту щодо посилення заходів безпеки на кордоні із Мексикою в обмін на фінансування подальщої підтримки України.
Що відомо про готовність Сенату боротись за схвалення допомоги Україні
Журналіст видання Александер Болтон у власному матеріалі зазначає, що представники Сенату готові просувати законопроєкт щодо безпеки кордонів заради ухвалення фінансування допомоги Україні, попри попередження спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона, що документ у момент подачі на розгляд нижньої палати американського парламенту, скоріш за все, навіть не стане предметом дискусій, а не те, що розгляду.
Автор матеріалу підкреслює, що лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та його прихильники не ігнорують спікера Палати представників, однак сподіваються на те, що законопроєкт буде ухвалений Сенатом та отримає підтримку республіканців у Палаті представників.
Що кажуть конгресмени та сенатори
Між тим журналіст також наводить думку представника Демократичної партії Джонатана Котта, за словами якого, у Сенаті достатньо представників Республіканської партії, які працювали над законопроєктом протягом чотирьох-п’яти місяців.
При цьому за словами представника Республіканської партії Скотта Дженнінгса, важко висловлюватись стосовно угоди, текст якої ще навіть не було оприлюднено.
У свою чергу один із переговорників, сенатор Том Тілліс попереджає, що "якщо ми цього не зробимо, це не буде зроблено в адміністрації Трампа, адже "ми не матимемо голосів".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-