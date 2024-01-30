Між Сенатом та Палатою представників США назріває протистояння за допомогу Україні

Представники Сенату США готуються до протистояння із конгресменами з Палати представників навколо законопроєкту щодо посилення заходів безпеки на кордоні із Мексикою в обмін на фінансування подальщої підтримки України.

Що відомо про готовність Сенату боротись за схвалення допомоги Україні

Журналіст видання Александер Болтон у власному матеріалі зазначає, що представники Сенату готові просувати законопроєкт щодо безпеки кордонів заради ухвалення фінансування допомоги Україні, попри попередження спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона, що документ у момент подачі на розгляд нижньої палати американського парламенту, скоріш за все, навіть не стане предметом дискусій, а не те, що розгляду.

Автор матеріалу підкреслює, що лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та його прихильники не ігнорують спікера Палати представників, однак сподіваються на те, що законопроєкт буде ухвалений Сенатом та отримає підтримку республіканців у Палаті представників.

Старші помічники кажуть, що очікують, що закон буде переданий Сенату до кінця наступного тижня, хоча лідери ще офіційно не оголосили рішення щодо термінів. Якщо Джонсон не вживе відповідного законопроекту, республіканці Палати представників ризикують бути звинуваченими в тому, що вони залишили Україну на полі бою та підірвали довіру до Америки з боку її союзників, - зазначає у матеріалі Александер Болтон. Поширити

Що кажуть конгресмени та сенатори

Між тим журналіст також наводить думку представника Демократичної партії Джонатана Котта, за словами якого, у Сенаті достатньо представників Республіканської партії, які працювали над законопроєктом протягом чотирьох-п’яти місяців.

Було також багато республіканців у Сенаті, які були там у 2013 році, коли ми отримали 68 голосів за двопартійну імміграційну реформу, але побачили, як вона померла в Палаті представників. Ці люди все ще знають, що нам потрібно вирішити проблему, і вони готові працювати над нею, незважаючи на те, що намагається зробити Дональд Трамп, - зазначає Джонатан Котт. Поширити

При цьому за словами представника Республіканської партії Скотта Дженнінгса, важко висловлюватись стосовно угоди, текст якої ще навіть не було оприлюднено.

Є небезпека. Якщо республіканці кажуть, що названа причина, чому ми відмовляємося від цієї угоди, є явно політичною, у цьому є очевидна політична небезпека, - зазначає Дженнінгс. Поширити

У свою чергу один із переговорників, сенатор Том Тілліс попереджає, що "якщо ми цього не зробимо, це не буде зроблено в адміністрації Трампа, адже "ми не матимемо голосів".