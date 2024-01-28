США знайшли спосіб передати Україні нову військову допомогу

Сполучені Штати цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні.

США через Грецію можуть надати Україні військову допомогу

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів доларів.

Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості імовірного додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів США, — зазначив Блінкен. Поширити

Водночас прем'єр-міністр Греції Міцотакіс у своїй заяві сказав про "важливий день" для національної оборони та дипломатії Греції. Крім того, він наголосив, що отриманий лист від глави американської дипломатії Блінкена, підкреслює та закріплює глибину греко-американських відносин

Держдепартамент США раніше дозволив продаж Греції американських винищувачів F-35 та супутнього обладнання на суму 8,6 мільярда доларів. Як випливає з заяви Агентства з питань співробітництва з безпеки Пентагону, яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, йдеться про придбання до 40 винищувачів, 42 двигунів, систем наведення, запасних частин та іншого обладнання. Агентство запевнило, що постачання цієї техніки не зашкодить бойовій готовності США і "не змінить базового військового балансу" в регіоні.

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про це рішення. Законодавчий орган має 30 днів для розгляду потенційної угоди та її можливого блокування.

У листі також йдеться, що 27 вересня 2022 року завершився процес передачі Греції від США 30 мільйонів доларів на оборонні закупівлі через процес зовнішнього військового фінансування (FMF), щоб заохотити критичну підтримку України.

Міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос наголосив, що Афіни з першого дня війни направили Україні гуманітарну допомогу та запропонували військову допомогу.

Допомога Україні

Восени 2023 року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні. Республіканці у Конгресі відмовилися підтримати виділення допомоги, вимагаючи посилення імміграційного законодавства.

У Білому домі 12 січня заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.