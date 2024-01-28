США нашли способ передать Украине новую военную помощь

Соединенные Штаты интересуют оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине.

США через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму 200 миллионов долларов.

Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности вероятного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 миллионов долларов США, — отметил Блинкен. Поделиться

В то же время премьер-министр Греции Мицотакис в своем заявлении сказал о "важном дне" для национальной обороны и дипломатии Греции. Кроме того, он подчеркнул, что полученное письмо от главы американской дипломатии Блинкена подчеркивает и закрепляет глубину греко-американских отношений.

Госдепартамент США ранее разрешил продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 8,6 миллиарда долларов. Как следует из заявления Агентства по вопросам сотрудничества по безопасности Пентагона, отвечающего за поставку военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и другого оборудования. Агентство заверило, что поставки этой техники не повредят боевой готовности США и "не изменят базовый военный баланс" в регионе.

Администрация США уже сообщила Конгрессу об этом решении. Законодательный орган имеет 30 дней для рассмотрения потенциального соглашения и его возможной блокировки.

В письме говорится, что 27 сентября 2022 года завершился процесс передачи Греции от США 30 миллионов долларов на оборонные закупки через процесс внешнего военного финансирования (FMF), чтобы поощрить критическую поддержку Украины.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос подчеркнул, что Афины с первого дня войны направили Украине гуманитарную помощь и предложили военную помощь.

Помощь Украине

Осенью 2023 года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе отказались поддержать выделение помощи, требуя ужесточения иммиграционного законодательства.

В Белом доме 12 января заявили, что помощь Украине приостановлена для одобрения Конгрессом нового финансирования.