Глава ЦРУ оцінив наслідки відмови США від допомоги Україні

За словами глави ЦРУ Вільяма Бернса, відмова США від допомоги Україні у вирішальний момент буде голом у власні ворота і помилкою історичного масштабу.
Що відомо про наслідки відмови США від допомоги Україні
Бернс в інтерв’ю виданню Foreign Affairs зазначає, що на тлі відновлення Росією оборонного виробництва за допомогою комплектуючих та електроніки з Китаю та отримання озброєнь від Ірану і КНДР, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін продовжує очікувати виснаження підтримки України з боку західних партнерів.
На думку очільника ЦРУ, Україна має пробити самовпевненість та зарозумілість Путіна і змусити платити високу ціну за розв’язану злочинну війну.
Для цього, за словами Бернса, Україні необхідні не тільки успіхи на полі бою, а й змога завдавати глибші удари по ворожому тилу та остаточно перехопити контроль у Чорному морі.
Він висловив переконання, що ключ до успіху України полягає у збереженні потужної підтримки з боку західних партнерів.
Бернс додав, що це відносно скромна інвестиція, що становить менш як 5% оборонного бюджету США, яка приносить значну геополітичну віддачу для Сполучених Штатів і значну віддачу для американської промисловості.
Глава ЦРУ підкреслив, що продовження військової підтримки України з боку США дасть змогу Києву зберегти шанс на сильні позиції під час ймовірних переговорів із Кремлем.
Він підсумував, що для Сполучених Штатів вийти з війни в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б рівносильно голу у свої ворота історичного масштабу.
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