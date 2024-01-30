Глава ЦРУ оцінив наслідки відмови США від допомоги Україні
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Глава ЦРУ оцінив наслідки відмови США від допомоги Україні

Вільям Бернс
Джерело:  online.ua

За словами глави ЦРУ Вільяма Бернса, відмова США від допомоги Україні у вирішальний момент буде голом у власні ворота і помилкою історичного масштабу. 

Що відомо про наслідки відмови США від допомоги Україні

Цей рік, імовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за рамки героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи і незалежності, - припускає глава ЦРУ.

Бернс в інтерв’ю виданню Foreign Affairs зазначає, що на тлі відновлення Росією оборонного виробництва за допомогою комплектуючих та електроніки з Китаю та отримання озброєнь від Ірану і КНДР, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін продовжує очікувати виснаження підтримки України з боку західних партнерів.

На думку очільника ЦРУ, Україна має пробити самовпевненість та зарозумілість Путіна і змусити платити високу ціну за розв’язану злочинну війну.

Для цього, за словами Бернса, Україні необхідні не тільки успіхи на полі бою, а й змога завдавати глибші удари по ворожому тилу та остаточно перехопити контроль у Чорному морі.

У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерної зброї, і було б нерозумно повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б настільки ж нерозумно надмірно сприймати їх, - попереджає глава ЦРУ.

Він висловив переконання, що ключ до успіху України полягає у збереженні потужної підтримки з боку західних партнерів.

Бернс додав, що це відносно скромна інвестиція, що становить менш як 5% оборонного бюджету США, яка приносить значну геополітичну віддачу для Сполучених Штатів і значну віддачу для американської промисловості.

Глава ЦРУ підкреслив, що продовження військової підтримки України з боку США дасть змогу Києву зберегти шанс на сильні позиції під час ймовірних переговорів із Кремлем.

Це дає шанс забезпечити довгострокову перемогу Україні та стратегічний програш Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відновитися, тоді як Росії доведеться нести постійні витрати через дурість Путіна, - зазначає Бернс.

Він підсумував, що для Сполучених Штатів вийти з війни в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б рівносильно голу у свої ворота історичного масштабу.

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