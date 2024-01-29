Чому Захід може зволікати з допомогою Україні — відповідь МЗС Литви

Захід зволікає за допомогою України, оскільки частиною західних політиків керує можливий страх перед Росією чи перед поразкою Росії та того, що може статися згодом.
Чому Захід може зволікати з допомогою Україні
Ландсбергіс вважає, що центр проблеми в тому, що Захід досі не наважився сказати, якою є мета війни для Заходу в Україні. "Як один із способів, я говорю так: не "стільки, скільки потрібно" (підтримувати Україну, — ред.), а "до перемоги, чого б це не коштувало", — сказав він.
За його словами, визначивши мету, потрібно визначати засоби її досягнення.
Скорочення допомоги
Нагадаємо, за даними Кільського інституту світової економіки, обсяг нової виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів склала всього 2,11 млрд євро, що на 87% менше у порівнянні з тим же періодом 2022 року найнижчою сумою із січня 2022 року.
Водночас, за даними опитування КМІС, більшість українців (58%) вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу слід продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахуванням ризиків для територій, що контролюються Україною.
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