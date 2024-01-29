Почему Запад может затягивать с помощью Украины — ответ МИД Литвы

Запад медлит с помощью Украины, поскольку частью западных политиков руководит возможный страх перед Россией или поражением России и того, что может произойти впоследствии.
Почему Запад может затягивать с помощью Украины
Ландсбергис считает, что центр проблемы в том, что Запад до сих пор не решился сказать, какова цель войны для Запада в Украине. "Как один из способов, я говорю так: не "столько, сколько нужно" (поддерживать Украину, — ред.), а "до победы, чего бы это ни стоило", — сказал он.
По его словам, определив цель, следует определять средства ее достижения.
Сокращение помощи
Напомним, по данным Кильского института мировой экономики, объем новой выделенной помощи Украине с августа по октябрь 2023 резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 самой низкой суммой с января 2022 года.
В то же время, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (58%) считают, что в случае существенного сокращения помощи Западу следует продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.
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