Запад медлит с помощью Украины, поскольку частью западных политиков руководит возможный страх перед Россией или поражением России и того, что может произойти впоследствии.

Почему Запад может затягивать с помощью Украины

Очевидно, вы очень сильно зависите от помощи Запада, которая в последнее время шла медленнее, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Поделиться

Ландсбергис считает, что центр проблемы в том, что Запад до сих пор не решился сказать, какова цель войны для Запада в Украине. "Как один из способов, я говорю так: не "столько, сколько нужно" (поддерживать Украину, — ред.), а "до победы, чего бы это ни стоило", — сказал он.

По его словам, определив цель, следует определять средства ее достижения.

Если у вас нет цели, то вы не будете знать, что нужно. Почему мы не можем определить цель? Знаете, некоторые говорят, что это может быть ужас. Страх перед Россией. Или случившегося, если Россия действительно проиграет, — добавил глава МИД Литвы. Поделиться

Сокращение помощи

Напомним, по данным Кильского института мировой экономики, объем новой выделенной помощи Украине с августа по октябрь 2023 резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 самой низкой суммой с января 2022 года.

В то же время, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (58%) считают, что в случае существенного сокращения помощи Западу следует продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.