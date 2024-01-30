Глава ЦРУ оценил последствия отказа США от помощи Украине
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Глава ЦРУ оценил последствия отказа США от помощи Украине

Уильям Бернс
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Источник:  online.ua

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, отказ США от помощи Украине в решающий момент будет голом в свои ворота и ошибкой исторического масштаба.

Что известно о последствиях отказа США от помощи Украине

Этот год, вероятно, будет трудным на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости, предполагает глава ЦРУ.

Бернс в интервью изданию Foreign Affairs отмечает, что на фоне восстановления Россией оборонного производства с помощью комплектующих и электроники из Китая и получения вооружений от Ирана и КНДР кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает ожидать истощения поддержки Украины со стороны западных партнеров.

По мнению главы ЦРУ, Украина должна пробить самоуверенность и высокомерие Путина и заставить платить высокую цену за развязанную преступную войну.

Для этого, по словам Бернса, Украине необходимы не только успехи на поле боя, но и возможность наносить более глубокие удары по враждебному тылу и окончательно перехватить контроль в Черном море.

В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерного оружия, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо чрезмерно воспринимать их, – предупреждает глава ЦРУ.

Он убежден, что ключ к успеху Украины заключается в сохранении мощной поддержки со стороны западных партнеров.

Бернс добавил, что это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, приносящая значительную геополитическую отдачу для Соединенных Штатов и значительную отдачу для американской промышленности.

Глава ЦРУ подчеркнул, что продолжение военной поддержки Украины со стороны США позволит Киеву сохранить шанс на сильные позиции во время вероятных переговоров с Кремлем.

Это позволяет обеспечить долгосрочную победу Украины и стратегический проигрыш России. Украина могла бы защитить свой суверенитет и восстановиться, в то время как России придется нести постоянные расходы по глупости Путина, - отмечает Бернс.

Он подытожил, что для Соединенных Штатов выйти из войны в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы равносильно голу в свои ворота исторического масштаба.

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