Глава ЦРУ оценил последствия отказа США от помощи Украине

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, отказ США от помощи Украине в решающий момент будет голом в свои ворота и ошибкой исторического масштаба.
Что известно о последствиях отказа США от помощи Украине
Бернс в интервью изданию Foreign Affairs отмечает, что на фоне восстановления Россией оборонного производства с помощью комплектующих и электроники из Китая и получения вооружений от Ирана и КНДР кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает ожидать истощения поддержки Украины со стороны западных партнеров.
По мнению главы ЦРУ, Украина должна пробить самоуверенность и высокомерие Путина и заставить платить высокую цену за развязанную преступную войну.
Для этого, по словам Бернса, Украине необходимы не только успехи на поле боя, но и возможность наносить более глубокие удары по враждебному тылу и окончательно перехватить контроль в Черном море.
Он убежден, что ключ к успеху Украины заключается в сохранении мощной поддержки со стороны западных партнеров.
Бернс добавил, что это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, приносящая значительную геополитическую отдачу для Соединенных Штатов и значительную отдачу для американской промышленности.
Глава ЦРУ подчеркнул, что продолжение военной поддержки Украины со стороны США позволит Киеву сохранить шанс на сильные позиции во время вероятных переговоров с Кремлем.
Он подытожил, что для Соединенных Штатов выйти из войны в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы равносильно голу в свои ворота исторического масштаба.
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