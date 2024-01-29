ЕС принял важное решение по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС принял важное решение по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине

Еврокомиссия
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Источник:  online.ua

Постпреды стран ЕС 29 января приняли решение о создании отдельного счета, на который будут переводиться проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

ЕС готовит помощь Украине за счет прибылей из замороженных активов РФ

По информации корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Джозвяка, послы ЕС "согласовали в принципе предложение по использованию сверхприбылей, связанных с обездвиженными активами, для поддержки восстановления Украины.

Джозвяк отметил, что в ЕС дали зеленый свет первому шагу на пути использования доходов из замороженных активов РФ для помощи Украины.

Теперь дело по согласованию следующего шага: фактической отправки денег в Украину, - отмечает журналист.

Что известно о политике ЕС и США по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины

Ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс состоит в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.

Между тем, в США продвигают идею именно конфискации замороженных активов.

На прошлой неделе профильные комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

По мнению президента Владимира Зеленского, все российские активы должны быть заморожены и конфискованы.

По убеждению главы государства, активы РФ и связанных с ней лиц должны работать для защиты от российской же агрессии, более того – нужен новый санкционный пакет Евросоюза против России.

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