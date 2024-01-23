ЕС близок к решению по конфискации замороженных российских активов — Боррель
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС близок к решению по конфискации замороженных российских активов — Боррель

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Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели варианты использования доходов от содержания замороженных российских активов, и Евросоюз приближается к общему политическому решению в этом вопросе.

Что известно о решении по конфискации замороженных российских активов

Относительно заблокированных российских активов. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре, — рассказал Боррель.

По его словам, дискуссии будут продолжены на уровне послов, но "соглашение близится".

Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан до следующего заседания Совета министров иностранных дел, — добавил высокий представитель ЕС.

Вопрос передачи Украине российских активов

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд. долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны-партнеры приблизились к решению этого вопроса.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

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