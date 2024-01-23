ЄС близький до рішення щодо конфіскації заморожених російських активів — Боррель
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Економіка
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ЄС близький до рішення щодо конфіскації заморожених російських активів — Боррель

активи

Міністри закордонних справ країн ЄС розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів, тож Євросоюз наближається до спільного політичного рішення в цьому питанні.

Що відомо щодо рішення щодо конфіскації заморожених російських активів

Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі, — розповів Боррель.

За його словами, дискусії будуть продовжені на рівні послів, але "угода наближається".

Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ, — додав високий представник ЄС.

Питання передачі Україні російських активів

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країни-партнери наблизилися до вирішення цього питання.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

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