Розверніть зброю в бік Москви. Активіст з Башкирії звернувся до народу
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Розверніть зброю в бік Москви. Активіст з Башкирії звернувся до народу

Руслан Габбасов
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Джерело:  Українська правда

Українські журналісти поспілкувалися з відомим активістом та націоналістом із Башкортостану Русланом Габбасовим. Він закликав свій народ нарешті розпочати боротьбу за незалежність, поки Росія ослабла на тлі війни з Україною.

Чому протести в Башкирії були безрезультативними

Масові протести в Башкортостані стали несподіванкою не лише для росіян, але й до українців.

Поки влада РФ налякано намагалася розігнати башкирців, які вимагали від Путіна звільнити відомого активіста Фаїля Алсинова, Україна не чекала від цих мітингів жодних див.

За словами Габбасова, він розуміє скептичність українців, однак хоче, щоб башкирців також зрозуміли.

Українців можна зрозуміти. В Україні хочуть, щоб ми в ідеалі витягли великокаліберний кулемет і почали косити всіх. Але треба враховувати реалії. Вони такі: на вулицю вийшли люди, які не мають відношення до зброї, військового опору.Народ став на захист авторитетної, шанованої людини. Коли людей розлютили, до ОМОНу полетіло те, що було під рукою. Після всіх цих слів (про несерйозність подібного опору – ред.) мені багатьом українським каналам не хочеться давати інтерв'ю.

Ні для кого не секрет, що мітинги закінчилися розгоном усіх, почалися посадки та кримінальні справи.

Попри це, Габбасов закликає не забувати, що Башкортостан – один із десятків регіонів РФ.

На його переконання, якби решта не просто спостерігала, підтримувала в інтернеті, якби на протести вийшли хоча б кілька республік, то для путінського режиму настав би колапс.

Активіст з Башкирії Габбасов вважає, що його народ може остаточно відділитися від РФ

Попри те, що протести у Башкортостані розігнали, активіст вважає, що у його народу ще є шанс поборотися за свою незалежність від Росії.

Наразі у складі цієї країни(Росії - ред.) ми вмираємо, зникаємо. Нас свідомо вбивають, відправляючи на війну. А в цей час б'ють наших людей у самій республіці Башкортостан, садять у в'язниці. Сьогодні ми маємо реальний шанс жити для себе, стати незалежними. Тому, перш ніж воювати і вмирати за цей "русский мир", який робить нас "росіянами", позбавляє національної самосвідомості, подумайте гарненько. А подумавши, розверніть свою зброю в бік Москви, бо іншого шансу ми, можливо, не матимемо.

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