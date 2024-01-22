Украинские журналисты пообщались с известным активистом и националистом из Башкортостана Русланом Габбасовым. Он призвал свой народ наконец-то начать борьбу за независимость, пока Россия ослабла на фоне войны с Украиной.

Почему протесты в Башкирии были безрезультативными

Массовые протесты в Башкортостане стали неожиданностью не только для россиян, но и для украинцев.

Пока власти РФ испуганно пытались разогнать башкирцев, требующих от Путина освободить известного активиста Фаиля Алсынова, Украина не ждала от этих митингов никаких чудес.

По словам Габбасова, он понимает скептичность украинцев, однако хочет, чтобы башкирцев тоже поняли.

Украинцев можно понять. В Украине хотят, чтобы мы в идеале вытащили крупнокалиберный пулемет и начали косить всех. Но нужно учитывать реалии. Они такие: на улицу вышли люди, не имеющие отношения к оружию, военному сопротивлению. Народ стал на защиту авторитетного, уважаемого человека. Когда людей разозлили, в ОМОН полетело то, что было под рукой. После всех этих слов (о несерьезности подобного сопротивления – ред.) мне многим украинским каналам не хочется давать интервью. Поделиться

Ни для кого не секрет, что митинги закончились разгоном всех, начались посадки и уголовные дела.

Несмотря на это, Габбасов призывает не забывать, что Башкортостан – один из десятков регионов РФ.

По его убеждению, если бы остальные не просто наблюдали, поддерживали в интернете, если бы на протесты вышли хотя бы несколько республик, то для путинского режима наступил бы коллапс.

Активист Башкирии Габбасов считает, что его народ может окончательно отделиться от РФ

Несмотря на то, что протесты в Башкортостане разогнали, активист считает, что у его народа еще есть шанс сразиться за свою независимость от России.