В РФ смирились с потерей 300 млрд долл замороженных активов — Reuters

Кремль склоняется к мнению, что замороженные после вторжения в Украину резервы в 300 млрд долларов почти потеряны.

Москва простилась с активами в 300 млрд долларов

Как отмечает издание, у Кремля все уже "простились" с потерей 300 млрд долл. замороженных активов, однако они все же планируют подать судебный иск.

В глубине души все уже простились с резервами. Конечно, будет (юридический процесс). Это своего рода ритуал, — сказал один из источников агентства, знакомый с мнением правительства и центрального банка РФ. Поделиться

Второй источник сообщил, что Россия "простилась" с активами, будучи уверенной, что европейские столицы подвергнутся давлению США.

Третий согласился, что Россия вряд ли сможет предотвратить конфискацию, но будет угрожать ответными мерами, такими как конфискация оказавшихся в России западных активов и разрыв дипломатических отношений с иностранными государствами, которые считаются недружественными.

Кредитно-рейтинговые агентства Moody's и S&P Global заявили, что страны, чьи суверенные облигации были куплены Россией, не будут считаться дефолтными, если западные правительства решат конфисковать замороженные российские резервы на сумму 300 млрд долларов.

Российский центральный банк утверждает, что Франция, Германия, Великобритания и другие суверенные государства якобы окажутся в дефолте, если принадлежащие России облигации будут конфискованы и, следовательно, Россия не получит надлежащих платежей, — сообщил источник Reuters. Поделиться

Но Moody's заявило, что его интерпретация другая.

Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфические для обладателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран, — заявил Торстен Нестманн, старший вице-президент Moody's Investors Service в ответ на запрос Reuters. Поделиться

Фрэнк Гилл, руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global, также сообщил агентству Reuters, что это вряд ли будет считаться дефолтом, поскольку процентные выплаты производятся через платежного агента, который продолжит выплачивать их другим кредиторам.

Большинство замороженных резервов России хранится в денежных средствах и суверенных облигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмигаль 3 января заявил, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению вопроса о направлении замороженных на Западе активов России на восстановление Украины.