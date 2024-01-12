РФ готовит судебный иск на случай конфискации ее замороженных активов — Bloomberg

Россия планирует судебный иск, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть ее замороженных активов в пользу Украины.

В РФ считают передачу замороженных активов Украине маловероятным

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что чиновники в Москве, изучающие возможность конфискации средств, пришли к выводу, что такой результат "маловероятен".

Сейчас Банк России подходит к договоренности с международными юридическими фирмами о представительстве интересов страны в случае судебных разборок.

Также российские власти заказали экспертизу с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах, сообщили собеседники издания.

Банк России отказался комментировать свои планы.

Отвечая на вопрос о последствиях возможных шагов Запада, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия обжалует их в суде и предупредил, что может применить ответные меры.

В июле 2023 года глава центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что они «почти готовы» обжаловать заморозки.

Собеседники издания уверены, что рассмотрение дела в судах помешает любому переводу средств в Украину, даже если Россия не сможет получить контроль над деньгами.

Они считают, что у Запада есть мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации на основе законодательства, принятого после замораживания активов.

Передача замороженных активов РФ

В настоящее время заморожено около 300 млрд долларов российских активов.

На этой неделе стало известно, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законодательные акты, позволяющие конфисковать некоторые российские активы.

Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из Большой семерки, особенно в ЕС, где хранится около двух третей замороженных российских средств.

Bloomberg пишет, что в ЕС поддержка конфискации, особенно в одностороннем порядке, была прохладной.