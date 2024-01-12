РФ готує судовий позов на випадок конфіскації її заморожених активів — Bloomberg

Росія планує судовий позов, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи Європи конфіскувати частину із її заморожених активів на користь України.

У РФ вважають передачу заморожених активів Україні малоймовірним

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що чиновники у Москві, які вивчають можливість конфіскації коштів, дійшли висновку, що такий результат “малоймовірний”.

Зараз Банк Росії наближається до домовленості з міжнародними юридичними фірмами про представництво інтересів країни в разі судових розбірок.

Також російська влада замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах, повідомили співрозмовники видання.

Банк Росії відмовився коментувати свої плани.

Відповідаючи на запитання про наслідки можливих кроків Заходу, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія оскаржить їх у суді та попередив, що може застосувати заходи у відповідь.

У липні 2023 року голова центрального банку Ельвіра Набіулліна заявила, що вони «майже готові» оскаржити замороження.

Співрозмовники видання упевнені, що розгляд справи в судах завадить будь-якому переказу коштів в Україну, навіть якщо Росія не зможе отримати контроль над грошима.

Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації на основі законодавства, прийнятого після заморожування активів.

Передача заморожених активів РФ Україні

Наразі заморожено близько 300 млрд доларів російських активів.

Цього тижня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законодавчі акти, які дозволять конфіскувати деякі російські активи.

Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з Великої сімки, особливо в ЄС, де зберігається близько двох третин заморожених російських коштів.

Bloomberg пише, що у ЄС підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, була прохолодною.