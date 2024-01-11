Адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ на користь України

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ.

Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії, — йдеться в заяві Держдепу США. Поширити

Авторами «закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус.

Демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроєкту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.

Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги координації з G-7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками.

Що відомо про передачу Україні російських активів

США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

Як відзначав нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Штати, Європейський союз та інші країни вже наблизилися до вирішення вищезгаданого питання.