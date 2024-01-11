Администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ в пользу Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ в пользу Украины

деньги
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Источник:  Bloomberg

Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских активов.

Администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ в пользу Украины

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около $300 млрд из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

В меморандуме совета национальной безопасности Комитета Сената по международным отношениям (NSC) говорится, что законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.

Отмечается, что Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из Большой семерки (G7), в частности в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных активов РФ.

Вместе с нашими партнерами из G-7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России, говорится в заявлении Госдепа США.

Авторами закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев являются конгрессмены Джим Риш и Шелдон Вайтхаус.

Демократы и республиканцы в комитете расходятся в двух ключевых частях законопроекта. Предложенный закон требует от Байдена координации с G-7 для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.

Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы Россия не оспорила конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимы для конституционных вызовов.

Белый дом сначала неоднозначно отнесся к введению требования координации с G-7, но впоследствии отметил необходимость действовать вместе с союзниками.

Что известно о передаче Украине российских активов

США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмигаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса.

Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи денег. Пока важно это свести в единую четкую систему, к которой будут вовлечены страны ЕС и G7, — заявил премьер.

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