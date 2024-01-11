Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских активов.
Администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ в пользу Украины
Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около $300 млрд из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.
В меморандуме совета национальной безопасности Комитета Сената по международным отношениям (NSC) говорится, что законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.
Отмечается, что Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из Большой семерки (G7), в частности в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных активов РФ.
Авторами закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев являются конгрессмены Джим Риш и Шелдон Вайтхаус.
Демократы и республиканцы в комитете расходятся в двух ключевых частях законопроекта. Предложенный закон требует от Байдена координации с G-7 для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.
Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы Россия не оспорила конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимы для конституционных вызовов.
Белый дом сначала неоднозначно отнесся к введению требования координации с G-7, но впоследствии отметил необходимость действовать вместе с союзниками.
Что известно о передаче Украине российских активов
США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.
Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмигаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса.
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