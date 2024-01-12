В США заявили о прогрессе в вопросе использования замороженных активов РФ

По словам спецпредставительницы США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, Белый дом поддерживает конфискацию замороженных активов РФ и их использование в рамках помощи Украине.
Что известно о вероятности использования замороженных активов РФ в пользу Украины
Прицкер подчеркнула, что в настоящее время с вопросом использования замороженных активов РФ в пользу Украины есть прогресс.
Спецпредставитель США отметила, что страны-члены G7 пришли к согласию в том, что Россия должна заплатить высокую цену за разрушения в Украине, к которым привела развязанная Кремлем преступная война.
По ее словам, страны Большой семерки уже подтвердили намерения покинуть российские активы замороженными.
Прицкер добавила, что решение о том, как именно будут использованы эти активы, еще не принято, однако соответствующие министерства уже получили поручение найти все возможные способы получения компенсаций.
Прицкер напомнила, что у США есть законопроект "О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев", поддерживаемый администрацией Байдена.
Что известно о визите спецпредставительницы США в Украину
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер обсудила с украинскими чиновниками сомнительное назначение главы Счетной палаты.
Верховная Рада 10 января назначила председателем Счетной палаты Ольгу Песчанскую, не дожидаясь завершения реформы этого органа и вопреки многочисленным предупреждениям США и других членов G7, что позволило избежать проверок этой кандидатуры.
При этом она подчеркнула, что США не будут молчать по другим назначениям без проверки.
Прицкер в целом положительно оценила проведение реформ в Украине.
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