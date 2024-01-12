У США заявили про прогрес щодо використання заморожених активів РФ

За словами спецпредставниці США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, Білий дім підтримує конфіскацію заморожених активів РФ і їх використання у рамках допомоги Україні.

Що відомо про ймовірність використання заморожених активів РФ на користь України

Пріцкер підкреслила, що наразі із питанням щодо використання заморожених активів РФ на користь України є прогрес.

Спецпредставниця США зазначила, що країни-члени G7 дійшли згоди у тому, що Росія має заплатити високу ціну за руйнування в Україні, до яких призвела розв’язана Кремлем злочинна війна.

За її словами, країни Великої сімки вже підтвердили наміри залишити російські активи замороженими.

Пріцкер додала, що рішення щодо того, як саме будуть використані ці активи ще не прийнято, однак відповідні міністерства вже отримали доручення знайти всі можливі способи отримання компенсацій.

Пріцкер нагадала, що у США є законопроєкт "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців", який підтримує адміністрація Байдена.

Що відомо про візит спецпредставниці США до України

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорила із українськими високопосадовцями сумнівне призначення очільниці Рахункової палати.

Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, не чекаючи на завершення реформи цього органу і всупереч численним попередженням США та інших членів G7, що дозволило уникнути перевірок цієї кандидатури.

Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скринінг" кандидатів, щоби і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції, - наголосила Пріцкер. Поширити

При цьому вона підкреслила, що США не будуть мовчати у разі інших призначень без перевірки.

Пріцкер загалом позитивно оцінила проведення реформ в Україні.