ЄС ухвалив важливе рішення щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Постпреди країн ЄС 29 січня ухвалили рішення щодо створення окремого рахунку, на який будуть переводитись відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

ЄС готує допомогу Україні за рахунок прибутків із заморожених активів РФ

За інформацією кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Джозвяка, посли ЄС "погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов'язаних зі знерухомленими активами, для підтримки відновлення України.

Джозвяк зазначив, що у ЄС дали зелене світло першому кроку на шляху до використання прибутків із заморожених активів РФ для допомоги України.

Тепер справа за узгодженням наступного кроку: фактичної відправки грошей в Україну, — наголошує журналіст. Поширити

EU Ambassadors just agreed in principle on a proposal on the use of windfall profits related to immobilised assets to support #Ukraine’s reconstruction 🇺🇦.#COREPERII #EU2024BE — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) January 29, 2024

Що відомо про політику ЄС та США щодо використання заморожених активів РФ на користь України

Низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковуватись прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.

Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів.

Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.

На думку президента Володимира Зеленського, усі російські активи мають бути заморожені та конфісковані.

На переконання глави держави активи РФ та повʼязаних з нею осіб мають працювати для захисту від російської ж агресії, більше того — потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії.