Между Сенатом и Палатой представителей США назревает противостояние за помощь Украине

Представители Сената США готовятся к противостоянию с конгрессменами из Палаты представителей вокруг законопроекта об усилении мер безопасности на границе с Мексикой в обмен на финансирование дальнейшей поддержки Украины.
Что известно о готовности Сената бороться за одобрение помощи Украине
Журналист издания Александер Болтон в собственном материале отмечает, что представители Сената готовы продвигать законопроект по безопасности границ ради принятия финансирования помощи Украине, несмотря на предупреждение спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона, что документ в момент подачи на рассмотрение нижней палаты американского парламента скорее всего , даже не станет предметом дискуссий, а не то, что рассмотрения.
Автор материала подчеркивает, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и его сторонники не игнорируют спикера Палаты представителей, однако надеются, что законопроект будет принят Сенатом и получит поддержку республиканцев в Палате представителей.
Что говорят конгрессмены и сенаторы
Между тем, журналист также приводит мнение представителя Демократической партии Джонатана Котта, по словам которого, в Сенате достаточно представителей Республиканской партии, работавших над законопроектом в течение четырех-пяти месяцев.
При этом, по словам представителя Республиканской партии Скотта Дженнингса, трудно высказываться относительно соглашения, текст которого еще не был обнародован.
В свою очередь один из переговорщиков, сенатор Том Тиллис предупреждает, что "если мы этого не сделаем, это не будет сделано в администрации Трампа, ведь "у нас нет голосов".
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