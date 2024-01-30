Между Сенатом и Палатой представителей США назревает противостояние за помощь Украине

Представители Сената США готовятся к противостоянию с конгрессменами из Палаты представителей вокруг законопроекта об усилении мер безопасности на границе с Мексикой в обмен на финансирование дальнейшей поддержки Украины.

Что известно о готовности Сената бороться за одобрение помощи Украине

Журналист издания Александер Болтон в собственном материале отмечает, что представители Сената готовы продвигать законопроект по безопасности границ ради принятия финансирования помощи Украине, несмотря на предупреждение спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона, что документ в момент подачи на рассмотрение нижней палаты американского парламента скорее всего , даже не станет предметом дискуссий, а не то, что рассмотрения.

Автор материала подчеркивает, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и его сторонники не игнорируют спикера Палаты представителей, однако надеются, что законопроект будет принят Сенатом и получит поддержку республиканцев в Палате представителей.

Старшие помощники говорят, что ожидают, что закон будет передан Сенату до конца следующей недели, хотя лидеры еще официально не объявили решение о сроках. Если Джонсон не примет соответствующий законопроект, республиканцы Палаты представителей рискуют быть обвиненными в том, что они оставили Украину на поле боя и подорвали доверие к Америке со стороны ее союзников, отмечает в материале Александер Болтон. Поделиться

Что говорят конгрессмены и сенаторы

Между тем, журналист также приводит мнение представителя Демократической партии Джонатана Котта, по словам которого, в Сенате достаточно представителей Республиканской партии, работавших над законопроектом в течение четырех-пяти месяцев.

Были также многие республиканцы в Сенате, которые были там в 2013 году, когда мы получили 68 голосов за двухпартийную иммиграционную реформу, но увидели, как она умерла в Палате представителей. Эти люди все еще знают, что нам нужно решить проблему, и они готовы работать над ней, несмотря на то, что пытается сделать Дональд Трамп, – отмечает Джонатан Котт. Поделиться

При этом, по словам представителя Республиканской партии Скотта Дженнингса, трудно высказываться относительно соглашения, текст которого еще не был обнародован.

Есть опасность. Если республиканцы говорят, что названная причина, почему мы отказываемся от этого соглашения, является явно политической, в этом очевидна политическая опасность, - отмечает Дженнингс. Поделиться

В свою очередь один из переговорщиков, сенатор Том Тиллис предупреждает, что "если мы этого не сделаем, это не будет сделано в администрации Трампа, ведь "у нас нет голосов".