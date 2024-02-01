У Сенаті анонсували розгляд питання про допомогу Україні

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер анонсував вже наступного тижня розгляд проєкту щодо посилення безпеки кордону із Мексикою та схвалення запиту президента Джо Байдена на додаткове фінансування допомоги Україні.

Що відомо про наміри Сенату розглянути питання допомоги Україні

За словами Шумера, текст угоди має бути оприлюднений вже в п'ятницю або вже в неділю.

Лідер демократів у Сенаті зазначив, що планує призначити голосування наступного тижня, але не пізніше середи.

Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням щодо нього, - пояснив Шумер. Поширити

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроектом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроект на кілька місяців, а нещодавно ключові учасники перемовин щодо угоди заявили, що чекають на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо того, у скільки обійдуться ці зміни в політиці.

Провідний перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд у четвер заявив, що "є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні".

Що може завадити розгляду Сенатом проєкту допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, наразі залишається незрозумілим, чи схвалять керівники у Сенаті внесення правок до пакету, що може істотно затягнути процес остаточного голосування.

Також досі незрозуміло, чи винесе спікер Палати представників Майк Джонсон доповнення на голосування в Палаті представників, якщо його ухвалить Сенат.