Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов’язаного з ним додаткового фінансування для України мають намір розділити.
Питання кордону та допомоги Україні можуть розділити
Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на своїх інсайдерів.
За словами Майка Джонсона, рішення зрештою буде залежати від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті.
Спікер Радж Шах закликав журналістів не сприймати серйозно значення цих слів та запевнив, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.
Поки ЗМІ не вдалося з’ясувати, чи буде означати ймовірне розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.
Спікер Джонсон прокоментував свої зв’язки з Дональдом Трампом
За словами речника Палати представників США Майка Джонсона, його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою – пов’язана з додатковим фінансуванням для України – не має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.
Попри це, Майк Джонсона не заперечив, що розмовляв з колишнім президентом США щодо проєкту домовленості, й похвалив його за те, що він порушував питання захисту кордону "раніше за всіх".
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