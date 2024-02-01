Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов’язаного з ним додаткового фінансування для України мають намір розділити.

Питання кордону та допомоги Україні можуть розділити

Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на своїх інсайдерів.

За словами Майка Джонсона, рішення зрештою буде залежати від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті.

Спікер Радж Шах закликав журналістів не сприймати серйозно значення цих слів та запевнив, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Поки ЗМІ не вдалося з’ясувати, чи буде означати ймовірне розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодовців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні. Поширити

Спікер Джонсон прокоментував свої зв’язки з Дональдом Трампом

За словами речника Палати представників США Майка Джонсона, його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою – пов’язана з додатковим фінансуванням для України – не має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.

Наш обов’язок – чинити правильно для американського народу, захищати народ. Перше й найважливіше завдання федерального уряду – це захист громадян. За президента Байдена цього не відбувається, – заявив він. Поширити

Попри це, Майк Джонсона не заперечив, що розмовляв з колишнім президентом США щодо проєкту домовленості, й похвалив його за те, що він порушував питання захисту кордону "раніше за всіх".