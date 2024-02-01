Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопрос о защите границы с Мексикой и связанном с ним дополнительном финансировании для Украины намерены разделить.

Вопросы границы и помощи Украине могут разделить

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на своих инсайдеров.

По словам Майка Джонсона, решение будет в конечном итоге зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате.

Спикер Радж Шах призвал журналистов не воспринимать серьезно значение этих слов и заверил, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

Пока СМИ не удалось выяснить, будет ли означать вероятное разделение этого пакета проведение отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопросы помощи Украине.

Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине. Поделиться

Спикер Джонсон прокомментировал свои связи с Дональдом Трампом

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, его позиция относительно договоренности о защите границы с Мексикой – связанная с дополнительным финансированием для Украины – не имеет цели помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Наша обязанность – поступать правильно для американского народа, защищать народ. Первая и важнейшая задача федерального правительства – это защита граждан. При президенте Байдене этого не происходит, – заявил он. Поделиться

Несмотря на это, Майк Джонсона не возразил, что разговаривал с бывшим президентом США по поводу проекта договоренности, и похвалил его за то, что он поднимал вопрос защиты границы "раньше всех".