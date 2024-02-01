Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопрос о защите границы с Мексикой и связанном с ним дополнительном финансировании для Украины намерены разделить.
Вопросы границы и помощи Украине могут разделить
Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на своих инсайдеров.
По словам Майка Джонсона, решение будет в конечном итоге зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате.
Спикер Радж Шах призвал журналистов не воспринимать серьезно значение этих слов и заверил, что они были сделаны в гипотетическом контексте.
Пока СМИ не удалось выяснить, будет ли означать вероятное разделение этого пакета проведение отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопросы помощи Украине.
Спикер Джонсон прокомментировал свои связи с Дональдом Трампом
По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, его позиция относительно договоренности о защите границы с Мексикой – связанная с дополнительным финансированием для Украины – не имеет цели помочь Дональду Трампу победить на выборах.
Несмотря на это, Майк Джонсона не возразил, что разговаривал с бывшим президентом США по поводу проекта договоренности, и похвалил его за то, что он поднимал вопрос защиты границы "раньше всех".
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