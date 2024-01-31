США и Германия настаивают на отсрочке приглашения для членства Украины в НАТО — Foreign Policy

Украина и ее восточноевропейские союзники хотят, чтобы приглашение в НАТО поступило как можно быстрее, но Вашингтон и Берлин настороженно относятся к этому. Помимо США и Германии, оппонентами приглашения выступают и другие западные представители НАТО. По их убеждению, нельзя принимать Украину в НАТО, пока идет война, чтобы не спровоцировать конфликт НАТО с РФ через оккупированные украинские территории. Хотя, в принципе, в долгосрочной перспективе, соглашаются на вступление Украины в НАТО.

Страны ЕС настаивают на отсрочке приглашения для членства Украины в НАТО

Есть информация о том, что Франция готова направить Украине официальное приглашение стать союзником Альянса. В свою очередь Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит Москву притормозить вторжение и положить конец войне.

Другие сторонники вступления считают, что это будет дешевле постоянных поставок оружия Украине. Но США попросили союзников не форсировать эту тему на летнем саммите НАТО, чтобы не дать России возможности говорить о расколе в Альянсе. Однако, по мнению аналитиков, даже если Украина получит приглашение, то по одобрению всеми странами Альянса "могут уйти годы".

Процесс присоединения Украины к ЕС может быть длительным

Представитель блок обратил внимание на то, что для вступления в ЕС Австрии понадобилось шесть лет, а Испании — 11.

Украине может понадобиться время где-то между ними, — прогнозирует Зельмайр. Поделиться

Журналисты поинтересовались у посла, не есть ли решение официального Брюсселя о старте переговоров с Украиной пустым обещанием о вступлении.

По его словам, переговоры о вступлении — это конкретное обещание для того, чтобы стать постоянным членом семьи ЕС.

Однако это не означает, что Киев уже сделал абсолютно все, что от него требовал блок. Впереди очень много работы.