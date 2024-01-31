США та Німеччина наполягають на відтермінуванні запрошення для членства України в НАТО — Foreign Policy

Україна та її східноєвропейські союзники хочуть, щоб запрошення в НАТО надійшло якнайшвидше, але Вашингтон і Берлін насторожено ставляться до цього. Окрім США та Німеччини, опонентами запрошення виступають й інші західні представники НАТО. На їх переконання — не можна приймати Україну в НАТО, доки йде війна, щоб не спровокувати конфлікт НАТО з РФ через окуповані українські території. Хоча в принципі, у довгостроковій перспективі, погоджуються на вступ України до НАТО.

Страни ЄС наполягають на відтермінуванні запрошення для членства України в НАТО

Є інформація, що Франція готова направити Україні офіційне запрошення стати союзником Альянсу. Своєю чергою, Польща, Чехія та країни Балтії вважають, що лише членство України в НАТО переконає Москву пригальмувати вторгнення та покласти край війні.

Інші прихильники вступу вважають, що це буде дешевше, ніж постійне постачання зброї Україні. Але США попросили союзників не форсувати цю тему на літньому саміті НАТО, щоб не дати Росії можливості говорити про розкол в Альянсі. Проте, на думку аналітиків, навіть якщо Україна отримає запрошення, то на схвалення всіма країнами Альянсу "можуть піти роки".

Процес приєднання України до ЄС може бути тривалим

Представник блок звернув увагу на те, що для вступу в ЄС Австрії знадобилося шість років, а Іспанії — 11.

Україні може знадобитись часу десь між ними, — прогнозує Зельмайр. Поширити

Журналісти поцікавилися у посла, чи не є рішення офіційного Брюсселя щодо старту перемовин з Україною порожньою обіцянкою про вступ.

За його словами переговори про вступ — це конкретна обіцянка для того, щоб стати постійним членом сім’ї ЄС.

Проте це не означає, що Київ уже зробив абсолютно все, що від нього вимагав блок. Попереду ще дуже багато роботи.