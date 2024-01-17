Єврокомісія готує переговорні рамки для вступу України в ЄС

Європейська комісія розпочала скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорних рамок для вступу в ЄС.

Початок скринінгу законодавства України для вступу в ЄС

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила відповідну заяву на брифінгу 17 січня.

Я пишаюся тим, що наш Союз відповів на заклик України. Демократичні інституції України виконують наші рекомендації та прагнення свого народу. Тепер ми розпочнемо процес скринінгу. Поширити

I am proud that our Union has answered Ukraine’s call.



Ukraine’s democratic institutions are delivering on our recommendations and on the aspirations of their people.



We will now start the screening process ↓ pic.twitter.com/GQHjaASZHq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2024

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що минулого року, аби підготуватися до процесу, уряд провів селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС. Майже 2,8 тисячі актів ще підлягають подальшій імплементації.

Уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського. Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі. Поширити

Вступ України в ЄС: що відомо

23 червня Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Для початку переговорів Україні потрібно виконати сім умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

У березні 2024 року повинні ухвалити рамки цих переговорів.