Єврокомісія готує переговорні рамки для вступу України в ЄС

Європейська комісія розпочала скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорних рамок для вступу в ЄС.
Початок скринінгу законодавства України для вступу в ЄС
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила відповідну заяву на брифінгу 17 січня.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що минулого року, аби підготуватися до процесу, уряд провів селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС. Майже 2,8 тисячі актів ще підлягають подальшій імплементації.
Вступ України в ЄС: що відомо
23 червня Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Для початку переговорів Україні потрібно виконати сім умов:
реформа Конституційного суду;
продовження судової реформи;
антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
боротьба з відмиванням коштів;
втілення антиолігархічного закону;
узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
зміна законодавства про нацменшини.
8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.
У березні 2024 року повинні ухвалити рамки цих переговорів.
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