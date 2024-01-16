В ЄС перевіряють внески країн на допомогу Україні після вимоги Німеччини

У Брюсселі вирішили задовільнити вимогу Німеччини та провести перевірку фінансових внесків інших країн ЄС на військову допомогу Україні.

Що відомо про перевірку Брюсселем внесків інших країн ЄС на допомогу Україні

Зазначається, що перевірка проводиться представниками дипломатичного корпусу ЄС та працівниками Служби зовнішніх дій.

Зокрема, перевіряються поставки озброєнь Україні державами-членами ЄС після початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ.

Один з європейських дипломатів на умовах анонімності повідомив журналістам, що висновки планується надати до саміту лідерів ЄС, який має пройти 1 лютого.

При цьому дипломат додав, що низка країн вже почала чинити опір перевіркам і відмовляється надавати вичерпну інформацію стосовно наданої Україні допомоги.

Рішення про проведення перевірки ухвалили після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого тижня підрахувати та порівняти військові поставки країн Києву.

Постачання зброї для України, заплановані на даний момент більшістю країн-членів ЄС, надто малі. Нам потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року, - заявив Шольц. Поширити

Його коментарі перегукувались із приватними зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС щодо масштабів військових постачань, обіцяних іншими державами-членами.

Що відомо про реакцію інших країн ЄС на ініціативи Німеччини щодо збільшення допомоги Україні

Комісар ЄС з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон дорікнув Німеччині за недостатню участь у спільних зусиллях європейських країн з допомоги Україні.

Натомість, за його словами, Берлін віддає перевагу наданню допомоги Україні в односторонньому порядку.

Також він обурився тим, що Німеччина меншою мірою підтримує Європейський фонд миру.

Сьогодні ми бачимо, що Німеччина намагається діяти поодинці, вона нікого не обдурила, і, зокрема, вона намагається припинити підтримку Європейського фонду миру, - цитують заяву Бретона журналісти видання Politico. Поширити

Фонд є позабюджетним механізмом для фінансування офшорних військових місій Євросоюзу і надання допомоги союзникам шляхом відшкодування вартості військових поставок.

Німеччина є найбільшим платником EPF, оскільки країни сплачують внески пропорційно своєму валовому національному доходу.